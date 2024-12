Buona Vigilia di Capodanno! IMMAGINI nuove e FRASI originali per gli auguri di Buon Anno

MeteoWeb

Buona Vigilia di Capodanno! Fioccano i buoni propositi nell’attesa della Notte di San Silvestro e gli auguri per un Buon 2025, di Buon Anno Nuovo e Felice Anno Nuovo. È un’ottima occasione propiziatoria per celebrare la fine di un altro anno, riflettendo su ciò che abbiamo vissuto e imparato, e salutare l’inizio di un nuovo capitolo, ricco di nuove opportunità e sfide. Un momento speciale per condividere gioia e speranza con le persone care, augurandoci insieme un futuro migliore. Che questo nuovo anno porti serenità, felicità e tante soddisfazioni!

Buona Vigilia di Capodanno: immagini, GIF e frasi e citazioni per gli auguri di Buon Anno

Per festeggiare la Vigilia di Capodanno proponiamo in alto nella gallery una selezione di immagini nuove e GIF, di seguito tante frasi per fare gli auguri (immancabili) di Buon Anno Nuovo!

Buona Vigilia di Capodanno! Che l’anno nuovo ti porti gioia, serenità e tanti sorrisi!

Auguro a te e ai tuoi cari un 2025 ricco di felicità, amore e successi. Buon Anno!

Che la magia della Notte di San Silvestro accompagni ogni tuo passo nel nuovo anno. Felice 2025!

A te che ogni anno rendi speciale, che il 2025 ti regali ancora più momenti indimenticabili. Buon Anno!

Un brindisi alla fine di un anno e all’inizio di un nuovo capitolo! Auguri di cuore per un 2025 splendente!

Felice Anno Nuovo! Che il 2025 sia un anno straordinario, pieno di sogni che diventano realtà.

Ti auguro un Capodanno ricco di gioia e un anno nuovo colmo di speranza e nuove opportunità!

Che ogni attimo della Notte di San Silvestro sia il preludio di un anno strepitoso. Buon 2025!

Buon Capodanno! Che il nuovo anno ti porti tutto ciò che desideri e anche di più.

A te che ami la vita, che il nuovo anno ti regali momenti di pura felicità. Felice 2025!

Concludiamo insieme l’anno vecchio e diamo il benvenuto a quello nuovo, carico di speranza e di sogni. Auguri di cuore!

Buon Anno Nuovo! Che ogni giorno del 2025 sia illuminato dalla luce della felicità e della serenità.

Auguri di Buon Capodanno! Che il 2025 ti regali tanto amore, salute e tante soddisfazioni.

Ti auguro una Notte di San Silvestro indimenticabile e un 2025 pieno di meraviglie.

Concludiamo l’anno con un sorriso e diamo il benvenuto al 2025 con tanta gioia e speranza. Buon Anno!

