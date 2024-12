Buongiorno e Buon 1° Dicembre! IMMAGINI speciali e FRASI originali

MeteoWeb

Buongiorno e Buon 1° dicembre 2024! Con i suoi 31 giorni dicembre è il 12° e ultimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano. I suoi giorni festivi sono l’8 “Festa dell’Immacolata”, il 24 (Vigilia di Natale), il 25 (Natale), il 26 (Santo Stefano) ed il 31 (Notte di San Silvestro). Ricordiamo inoltre che è il mese in cui inizia ufficialmente l’inverno astronomico.

Ecco di seguito tante curiosità su dicembre, tante immagini e frasi per dare il buongiorno e dare il benvenuto al nuovo mese.

Buongiorno e benvenuto 1° dicembre! Che questo mese porti con sé serenità, gioia e tante belle opportunità.

Buon 1° dicembre! Inizia il mese dei sogni e dei desideri. Che sia un mese speciale per te!

Un felice 1° dicembre! Che questo mese sia ricco di momenti magici e felicità.

Buongiorno e buon dicembre! Ogni giorno di questo mese ti regali un sorriso in più!

Che il primo giorno di dicembre ti porti tutta la serenità di cui hai bisogno. Buongiorno e buon dicembre!

Buon 1° dicembre! Che la magia di questo mese ti accompagni in ogni passo che farai.

Un dicembre speciale ti aspetta! Buongiorno e che sia un mese ricco di emozioni e sorrisi.

Buongiorno e buon dicembre! Che il mese che inizia oggi porti calore nel cuore e gioia nelle tue giornate.

Un nuovo mese, un nuovo inizio. Buon 1° dicembre, che tu possa viverlo con energia e speranza!

Buongiorno! Inizia oggi il mese di dicembre, il mese delle luci, dei sogni e dei buoni propositi.

Buon 1° dicembre! Ogni giorno di questo mese ti regali la possibilità di essere felice. Approfittane!

Buongiorno e buon dicembre! Che questo mese ti dia la forza di affrontare ogni sfida con il sorriso.

Un abbraccio affettuoso per augurarti un dicembre meraviglioso. Buongiorno e buon 1° dicembre!

Inizia il mese delle festività, del calore e delle risate. Buon 1° dicembre, che sia davvero speciale!

Buongiorno! Il 1° dicembre è il primo passo verso un mese di pace, amore e serenità. Che sia un mese splendido per te!

Curiosità sull’ultimo mese dell’anno

Sono tante le curiosità che si possono elencare sul mese di dicembre, ma partiamo dal nome: perché si chiama così? Fino al 46 a.C. nell’antica Roma vigeva il calendario romano, che divideva l’anno in dodici mesi, ma con numero di giorni diverso. La differenza rispetto al calendario attuale è che l’anno iniziava il 1° marzo, due mesi dopo rispetto ad oggi e dicembre era quindi il decimo mese dell’anno. Da qui il nome. Settembre era il settimo mese dell’anno, ottobre l’ottavo e novembre il nono. Inizialmente il mese di luglio era chiamato Quintilis (quinto mese) ed agosto Sextilis (sesto mese). La riforma del calendario, promulgata da Giulio Cesare ed introdotta nel 46 a.C. introdusse il nome “luglio” in suo onore, e agosto invece deriva il suo nome da Ottaviano Augusto. Il calendario in uso oggi nei paesi occidentali è il calendario gregoriano, introdotto nel 1582.

Cosa si celebra a dicembre? Giorno 1 è la giornata mondiale per la lotta all’Aids, il 3 è la giornata mondiale a sostegno dei disabili, il 4 è la giornata mondiale degli abbracci, il 10 si celebra la conquista dei diritti umani, in quanto la Carta Universale dei Diritti Umani fu firmata il 10 dicembre del 1948.

Una curiosità astronomica: il 21 dicembre, Solstizio d’Inverno, è la notte più lunga dell’anno (e di conseguenza il giorno più corto).

Infine, una curiosità “storica“: durante il Natale del 1914, nel corso della prima guerra mondiale, i soldati tedeschi e quelli inglesi, nemici sul campo, scelsero una terra di nessuno per giocare a calcio insieme e creare semplici decori per i loro rifugi nelle trincee.

Buongiorno e benvenuto dicembre 2024! I proverbi più noti e curiosi

“Dicembre mese di bruma: davanti mi scalda e dietro mi consuma”

“Seminare decembrino vale meno d’un quattrino”

“Dicembre piglia e non rende”

“Dicembre gelato non va disprezzato”

“Dicembre vezzoso, anno capriccioso”

“Dicembre nevoso, anno fruttoso”

“Dicembre imbacuccato grano assicurato”

“Per i Santi Innocentini son finite le feste ed in quattrini”

“Dicembre, davanti t’agghiaccia e di dietro t’offende (o viceversa)”

“Dicembre variante, freddo costante”

“Per Sant’Anso (1 dicembre), uno sotto e uno in mano”

“Se piove per Santa Bibiana (2 dicembre) dura quaranta dì e una settimana”

“Per Santa Bibiana (2 dicembre), scarponi e calza di lana”

“A Santa Barbara (4 dicembre) sta’ intorno al fuoco e guardalo”

“Per San Nicolò di Bari (6 dicembre), festa o non festa, a scuola non si resta”

“A San Nicola di Bari (6 dicembre), la rondine passa i mari”

“A Sant’Ambrogio il freddo cuoce”

“Chi si rinnova per Maria (8 dicembre), scampa la malattia”

“Se San Damaso (11 dicembre) venerate, sarete in pace con chi amate”

“Da Santa Lucia (13 dicembre) il freddo si mette in via”

“Santa Lucia da la brodarella, Natale da le stradarella”

“Santa Lucia con il fango, Natale all’asciutto”

“Da Santa Lucia a Natale il dì s’allunga quanto un passo di cane”

“Santa Lucia. Il giorno più corto che ci sia”

“Per Santa Lucia e per Natale, il contadino ammazza il maiale”

“A San Graziano (18 dicembre) lo scaldino in mano”

“Chi per Natale non ammazza il porco, tutto l’anno resta col muso storto”

“Avanti Natale, né freddo né fame”

“Se avanti Natale fa la brina riempi la madia di farina”

“San Tommè (21 dicembre), cresce il dì quando il gallo alza un piè”

“A Natale (25 dicembre) freddo cordiale”

“Natale (25 dicembre) in pantanella, Pasqua in polverella”

“Natale (25 dicembre) al balcone, Pasqua al tizzone”

“Da Natale (25 dicembre) in là il freddo se ne va”

“Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”

“Chi fa Natale al sole, fa Pasqua al fuoco”

“A San Silvestro (31 dicembre) la neve alla finestra”

“Per San Silvestro, ogni oliva nel canestro”

“Le ggiornate d’inverno sò mozzichi”, e cioè “sono morsi”

“L’inverno l’è ‘l boia dei veci, el purgatorio dei puteleti, e l’inferno dei poareti” (“Il freddo è il boia dei vecchi, il purgatorio dei bambini e l’inferno dei poveri”)

“Sotto la neve pane, sotto l’acqua fame”

“Au dezember fioca senza gelé a val pe’ i gran pi’ d’un liamé”, e cioè “Se a Dicembre nevica senza gelare vale per il grano più di una concimazione”.

“La neve prima di Natale è madre, dopo è matrigna”

