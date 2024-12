Cade in un burrone durante l’escursione: grave una donna nel Frusinate

MeteoWeb

Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta in un burrone mentre stava compiendo un’escursione in montagna insieme ad altre 2 persone nel Frusinate. È successo intorno alle 12 di oggi, a Guarcino, in località Campocatino. In soccorso della donna sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento territoriale di Fiuggi. Per il salvataggio dell’escursionista è stato necessario l’intervento dell’elicottero VVF Drago 162 del reparto volo di Ciampino che ha provveduto al recupero con verricello e tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali). La donna è stata elitrasportata all’ospedale ‘Gemelli’ di Roma.

