Caffè e tè: nuovi alleati contro il cancro alla testa e al collo

Il consumo quotidiano di caffè e tè potrebbe ridurre il rischio di sviluppare tumori alla testa e al collo, inclusi quelli alla bocca e alla gola. Questo risultato promettente emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Cancer, condotto da un consorzio di ricerca globale, l’International Head and Neck Cancer Epidemiology. Lo studio ha coinvolto l’analisi di 14 ricerche precedenti, che includevano i dati di 9.548 pazienti con tumori alla testa e al collo e 15.783 persone sane.

I partecipanti allo studio hanno risposto a questionari riguardanti il loro consumo di caffè, sia tradizionale che decaffeinato, e tè. I risultati indicano che chi consumava almeno quattro tazze di caffè al giorno aveva un rischio inferiore del 17% di sviluppare tumori alla testa e al collo. In particolare, il rischio di contrarre cancro orale si riduceva del 30%, mentre quello per il cancro alla gola scendeva del 22%. Inoltre, il caffè decaffeinato è stato associato a una probabilità inferiore del 25% di sviluppare neoplasie alla cavità orale, mentre il tè sembrava ridurre il rischio del 29%.

Yuan-Chin Amy Lee, autrice senior dello studio e ricercatrice presso l’Huntsman Cancer Institute e la University of Utah School of Medicine, ha sottolineato: “Sebbene siano state condotte ricerche precedenti sul consumo di caffè e tè e sul rischio ridotto di cancro, il nostro lavoro evidenzia i diversi effetti di queste bevande in relazione alle singole tipologie di tumori. Sorprendentemente, la nostra analisi mostra che anche il caffè decaffeinato potrebbe portare a un impatto positivo.”

Lee ha poi aggiunto: “Le abitudini di consumo di tè e caffè sono piuttosto complesse. I nostri risultati suggeriscono l’importanza di ottenere quantità più elevate di dati e di condurre ulteriori approfondimenti per comprendere l’impatto che queste bevande possono provocare sul rischio di sviluppare il cancro.”

Questo studio offre uno spunto interessante per future ricerche sul legame tra abitudini alimentari e prevenzione del cancro, aprendo la strada a nuove comprensioni sull’importanza del caffè e del tè nella dieta quotidiana.

