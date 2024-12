Calciatore sequestrato in una capanna nella giungla: il VIDEO emozionante della liberazione

MeteoWeb

Il calciatore ecuadoriano Pedro Pablo Perlaza è stato liberato dopo aver trascorso quattro giorni in mano a rapitori a Esmeraldas, una città dell’Ecuador. Il suo salvataggio è avvenuto grazie all’intervento della Polizia Nazionale e della Unità Anti Sequestro e Estorsioni (UNASE). Un video diffuso dalla Polizia mostra il momento emozionante del recupero: il calciatore e l’amico Juan Carlos Morales erano segregati all’interno di una capanna sperduta. In queste immagini, gli amici vengono finalmente liberati, con i membri della Polizia che rassicurano il calciatore.

Il giocatore attualmente in forza al Delfin Sporting club, visibilmente emozionato, scoppia in lacrime mentre riceve il conforto delle forze dell’ordine. Secondo il rapporto della Polizia, i rapitori avevano richiesto un riscatto di 60.000 dollari per la liberazione di Perlaza. Dopo il salvataggio, il calciatore ha incontrato la sua famiglia e ha espresso gratitudine per l’operato della Polizia e dell’UNASE. “Grazie all’UNASE per averci tirato fuori da quella situazione. Erano più di 15 montagne da attraversare, è come tornare a vivere. Continuo ad andare avanti, grazie alla Polizia”.

Es el instante cuando grupos tácticos de la @PoliciaEcuador y UNASE llegan a lugar montañoso de Esmeraldas donde mantenían secuestrados a Pedro Pablo Perlaza , jugador profesional de futbol y su amigo. Existió enfrentamiento con los secuestradores. @GamavisionEcu pic.twitter.com/B8tn4aPm1w — César Llugsa (@cesar_llugsa10) December 5, 2024

