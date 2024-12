Calcio in lutto: ex difensore ucciso in guerra in Ucraina | NOME e FOTO

L’ex calciatore della nazionale russa Alexei Bugayev è morto mentre combatteva per il suo Paese nell’invasione dell’Ucraina. Lo ha confermato il padre Ivan Bugayev al portale sports.ru: “purtroppo la notizia della morte di Alexei è vera”, ha dichiarato. Il 43enne Bugayev, difensore, aveva vinto sette titoli russi e partecipato a Euro 2004 in Portogallo. Ha militato, tra le altre, nella Lokomotiv Mosca e nel Krasnodar, prima di terminare la sua carriera nel 2010.

Bugayev era stato condannato a nove anni e mezzo di carcere nel 2023 per traffico di droga e si è arruolato come soldato.

🇷🇺🥀 Former #Russian national football team player Alexey Bugayev died in battle in Ukraine. pic.twitter.com/Ck41AlDd29

— Maimunka News (@MaimunkaNews) December 29, 2024