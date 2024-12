Studio collega il cambiamento climatico alla frequenza dei terremoti

MeteoWeb

Un recente studio della Colorado State University (CSU) dimostra che il cambiamento climatico può influenzare la frequenza dei terremoti, aggiungendosi a un piccolo ma crescente corpo di prove che dimostrano che il clima può alterare il ciclo sismico. I geologi della CSU hanno analizzato i Monti Sangre de Cristo nel Colorado meridionale, una catena montuosa con una faglia attiva lungo il suo bordo occidentale. I loro risultati indicano che la faglia era stata tenuta in posizione dal peso dei ghiacciai durante l’ultima era glaciale e, con lo scioglimento del ghiaccio, lo slittamento lungo la faglia è aumentato. Ciò suggerisce che l’attività sismica lungo una faglia potrebbe aumentare con il ritiro dei ghiacciai.

“Il cambiamento climatico sta avvenendo a una velocità che è di ordini di grandezza più veloce di quanto vediamo nei record geologici”, ha affermato la prima autrice Cece Hurtado, che ha guidato lo studio come tesi di laurea magistrale. “Lo vediamo nei rapidi ritiri dei ghiacciai montani in Alaska, Himalaya e Alpi. In molte di queste regioni, vi è anche una tettonica attiva e questo lavoro dimostra che, poiché il cambiamento climatico altera i carichi di ghiaccio e acqua, le aree tettonicamente attive potrebbero vedere movimenti di faglia e terremoti più frequenti a causa di condizioni di stress in rapido cambiamento”.

Il legame clima-terremoti

È risaputo che il clima si adatta ai cambiamenti sismici nella superficie terrestre. L’innalzamento tettonico delle catene montuose altera la circolazione atmosferica e le precipitazioni, ad esempio. Tuttavia, pochi studi hanno indagato l’influenza del clima sulla tettonica e questo studio è tra i pochi che collegano l’attività sismica al clima.

“Siamo stati in grado di modellare questi processi per un po’, ma è difficile trovare esempi in natura”, ha affermato Sean Gallen, professore associato di geoscienze e autore principale dello studio. “Questa è una prova convincente. Suggerisce che l’atmosfera e la terra solida hanno strette connessioni che possiamo misurare sul campo”.

I Monti Sangre de Cristo erano ricoperti di ghiacciai durante l’ultima era glaciale. Utilizzando dati di telerilevamento e di campo, i ricercatori hanno ricostruito dove si trovava il ghiaccio, calcolato il carico che avrebbe spinto sulla faglia e poi misurato lo spostamento della faglia.

I risultati dello studio

Lo studio ha scoperto che i tassi di scorrimento della faglia sono stati cinque volte più rapidi dall’ultima era glaciale rispetto al periodo in cui la catena era ricoperta di ghiacciai. Questa ricerca potrebbe anticipare come altre faglie adiacenti ai ghiacciai risponderanno a un clima più caldo.

Gallen ha affermato che la ricerca contribuisce alla nostra comprensione di ciò che determina i terremoti, il che è importante per la valutazione del rischio. Le faglie in aree con ghiacciai in rapido ritiro o grandi masse d’acqua in evaporazione potrebbero dover essere monitorate per l’aumento dell’attività sismica.

I risultati sono importanti anche per i sismologi che cercano di ricostruire i record sismici preistorici e determinare gli intervalli di ricorrenza delle faglie attive. Questi processi idrologici nel tempo geologico dovrebbero essere presi in considerazione in quei calcoli, ha affermato Gallen. “Questo lavoro implica che il tempo di ripetizione non sarà necessariamente periodico”, ha aggiunto. “Ci possono essere periodi di tempo in cui si verificano una serie di terremoti in rapida successione e molto tempo in cui non si verificano terremoti”.

I ricercatori hanno affermato che i Monti Sangre de Cristo sono ideali per dimostrare il rimbalzo tettonico dovuto allo scioglimento dei ghiacci. La catena si trova lungo il rift del Rio Grande, che ha un tasso di slittamento di fondo complessivo che potrebbero utilizzare come base di partenza. La loro ricerca ha scoperto tassi di slittamento della faglia intermittenti e più rapidi lungo la catena che corrispondevano ai ghiacciai del passato. Quando i ghiacciai che avevano trattenuto la faglia si sono sciolti, il tasso di slittamento ha accelerato per raggiungere il tasso di fondo. “È fondamentalmente come una piccola leva che modifica la velocità con cui si muove la faglia, ma quel tasso a lungo termine è impostato dal tasso di fondo dei processi tettonici”, ha affermato Gallen.

Un database pubblico di dati di elevazione ad alta risoluzione della superficie terrestre è servito come base per lo studio. Hurtado e Gallen hanno esaminato la faglia con strumenti GPS ad alta precisione per aumentare i dati di elevazione e misurare lo spostamento della faglia. La tempistica dello spostamento è stata determinata in base all’età dei depositi di sedimenti circostanti.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista accademica Geology.

