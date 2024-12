Canale di Panama, Canada e Groenlandia: gli auguri provocatori di Trump

MeteoWeb

In occasione delle festività natalizie, il presidente eletto degli USA Donald Trump ha ripetuto le sue controverse dichiarazioni sul Canale di Panama, sul Canada e sulla Groenlandia. Augurando Buon Natale, Trump ha inviato una serie di messaggi provocatori sul suo social network Truth. Dopo aver minacciato sabato scorso di riprendere il controllo del Canale di Panama, il presidente eletto ha ribadito le accuse di ingerenza cinese. “Buon Natale a tutti, compresi i meravigliosi soldati cinesi che amorevolmente, ma illegalmente, gestiscono il Canale di Panama“. Il presidente eletto ha poi colto l’occasione per nominare Kevin Marino Cabrera prossimo ambasciatore a Panama. Un altro bersaglio del messaggio natalizio di Trump è il Canada, che continua a considerare come possibile “51° Stato“, definendo il Primo Ministro Justin Trudeau un “governatore“. Ha infine ribadito le sue rivendicazioni sulla Groenlandia, un territorio ghiacciato grande 4 volte la Francia che considera strategico: “Il popolo della Groenlandia, di cui gli Stati Uniti hanno bisogno per la loro sicurezza nazionale, vuole che gli Stati Uniti siano presenti, e faremo in modo che lo siano“.

“La Groenlandia è nostra” e “non è in vendita“, ha affermato Mute Egede, primo ministro del territorio autonomo appartenente alla Danimarca, stanziando quasi 2 miliardi di euro per aumentare la difesa dell’Artico, Groenlandia compresa.

