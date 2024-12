Cane cade tra le rocce in Sardegna: tratto in salvo dopo 16 ore di lavoro | FOTO

MeteoWeb

Un’operazione di soccorso straordinaria si è conclusa nella notte a Murdega, in Sardegna, dove i Vigili del Fuoco hanno salvato un cane caduto in una fenditura rocciosa. Le squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale) e USAR (Urban Search and Rescue) hanno lavorato senza sosta per 16 ore, affrontando complesse manovre tecniche per liberare l’animale rimasto intrappolato in fondo alla spaccatura. Il salvataggio ha richiesto grande precisione e coordinamento, ma alla fine l’animale è stato riportato in superficie sano e salvo, suscitando l’emozione dei presenti. Un esempio di dedizione e professionalità da parte dei Vigili del Fuoco.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.