Animali: i cani riconoscono gli esseri umani tramite la voce, lo studio

I ricercatori del Dipartimento di etologia dell’ELTE, Ungheria, hanno progettato un esperimento per verificare se i cani possono riconoscere i loro proprietari in base al parlato preregistrato. I risultati hanno fornito la prima prova che i cani sono in grado di riconoscere gli esseri umani a livello individuale in base alla voce. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Animal Behaviour. “Studi precedenti hanno dimostrato che i cani sono sensibili a certi segnali acustici nella voce umana, possono riconoscere il sesso del parlante e distinguere tra voci familiari e non familiari. Se i cani siano in grado di riconoscere gli esseri umani a livello individuale in base alla voce non era stato dimostrato prima di questo esperimento“, spiega Kinga Suranyi , dottoranda presso il Dipartimento di etologia dell’ELTE.

Nel riconoscimento a livello individuale, gli animali possono identificare determinati individui anche all’interno della stessa categoria sociale (ad esempio, fratelli), il che può essere cruciale per la loro comunicazione. Tuttavia, distinguere tra voci ugualmente familiari presenta un compito difficile. Dimostrare questa capacità negli animali è impegnativo, soprattutto quando ascoltano voci di un’altra specie (ad esempio, umani). Deve essere dimostrato che l’animale può distinguere tra le voci di altri individui assicurandosi al contempo che tutti i vocalizzi gli siano ugualmente familiari.

Lo studio

Sebbene questa capacità sembri essere utile per le specie vocali, il riconoscimento a livello individuale basato sulla voce degli umani è stato dimostrato finora solo nei macachi rhesus e nei cavalli. Per scoprire se i cani sono in grado di riconoscere gli esseri umani a livello individuale, i ricercatori del Dipartimento di etologia dell’ELTE hanno invitato tre persone della stessa famiglia di proprietari di cani a partecipare a uno speciale esperimento. Ogni cane si è presentato con i suoi tre proprietari, tutti ugualmente familiari al cane. Le voci dei proprietari sono state registrate, quindi i proprietari sono stati fatti sedere uno accanto all’altro e sono stati posizionati degli altoparlanti dietro di loro. I ricercatori hanno riprodotto una delle tre voci e il cane ha dovuto andare dalla persona a cui apparteneva la voce. Tutti i 31 cani partecipanti hanno fatto questo 18 volte. Mentre il discorso preregistrato è stato riprodotto attraverso gli altoparlanti, i proprietari non hanno parlato né fatto alcun gesto, così i cani hanno dovuto scegliere basandosi esclusivamente sulla voce che sentivano.

Utilizzando un questionario e analisi acustiche delle voci dei proprietari, i ricercatori hanno studiato potenziali variabili demografiche e acustiche che potrebbero influenzare le capacità di riconoscimento vocale dei cani.

“I cani si sono comportati bene: hanno scelto più spesso e hanno guardato più a lungo la persona di cui avevano sentito la voce. La performance dei cani è stata superiore alla media per tutti i membri della famiglia, il che indica che sono riusciti a riconoscerli tutti in base alla voce. Inoltre, la performance dei cani è stata migliore quando hanno sentito la voce del loro proprietario principale. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che i cani hanno avuto più frequentemente interazioni vocali con il proprietario principale ed erano più propensi a dover reagire alla sua voce”, aggiunge Anna Gabor, ricercatrice post-dottorato presso il Neuroethology of Communication Lab.

Questo studio fornisce la prima prova del riconoscimento a livello individuale degli esseri umani nei cani. “I cani possono distinguere tra voci umane familiari e abbinare le voci alla persona corrispondente. Questa capacità sembra essere utile anche per la comunicazione tra specie diverse”, afferma Kinga Suranyi. “Lo studio dimostra che i cani sanno molto sulle voci umane: non solo se le hanno sentite prima o no, ma anche a chi appartiene quella voce. Le ricerche future dovranno chiarire se questa è una capacità generale tra i mammiferi o il risultato di specifici adattamenti evolutivi in determinate specie per le quali gli esseri umani sono particolarmente importanti”, spiega Anna Gabor.

