Capodanno, Coldiretti: 400mila italiani a tavola in agriturismo

Per il Capodanno, sono oltre 400mila gli ospiti attesi negli agriturismi italiani, con un netto incremento rispetto allo scorso anno, grazie al traino della buona tavola ma anche delle esperienze innovative che la vacanza in campagna può garantire. È quanto stima Coldiretti, sulla base delle indicazioni degli agriturismi di Campagna Amica e Terranostra, con il bel tempo e il clima mite che favoriscono gli itinerari rurali.

La cucina tradizionale, il buon cibo e le esperienze enogastronomiche sono tra i fattori che più frequentemente accompagnano la parola “agriturismo” nelle ricerche online che proprio quest’anno hanno visto un deciso aumento. Non a caso Teranostra Campagna Amica prevede un incremento vicino al 15% delle richieste per trascorrere il 31 dicembre a tavola in una delle quasi 26mila strutture oggi presenti da Nord a Sud dello Stivale.

Accanto alla ristorazione e all’alloggio, gli agriturismi hanno ampliato la loro offerta negli ultimi anni, puntando su un turismo esperienziale – rileva Coldiretti – che soddisfa i nuovi gusti dei vacanzieri. Tra le attività più richieste, vi sono il pilates in vigna, l’equitazione, i corsi di cucina e i “cammini” – itinerari a cavallo, in bicicletta o a piedi per scoprire i “tesori” nascosti del territorio.

E cresce l’interesse verso le esperienze nei luoghi di produzione. Un turista su tre in Italia visita una cantina, uno su quattro un caseificio, un’azienda agricola, un birrificio, un frantoio, un salumificio. Non a caso, il valore del turismo enogastronomico viene stimato in circa 40 miliardi di euro all’anno, tra benefici diretti e indiretti, secondo l’ultimo rapporto curato da Roberta Garibaldi.

“Al giro di boa delle vacanza invernali possiamo affermare che i risultati a livello di presenze confermano il trend di crescita già registrato a Primavera e la scorsa estate, con l’agriturismo che è diventato una parte strutturale importante per la vacanza Made in Italy, anche per la sua capacità di rappresentare la vetrina di un’agricoltura nazionale che continua a conquistare record in fatto di sostenibilità, tutela della biodiversità e qualità”, sottolinea Dominga Cotarella, presidente di Terranostra Campagna Amica.

