Capodanno, dal Pacifico alle Samoa: primi e ultimi brindisi al 2025

I primi e gli ultimi al mondo a brindare al nuovo anno saranno gli abitanti di piccole isole del Pacifico: il 2025 inizierà, 13 ore prima che in Italia, a Kiritimati (o Christmas Island) dove passa la linea internazionale del cambiamento di data, tracciato immaginario istituito nel 1884. Gli ultimi a festeggiare il Capodanno saranno invece gli abitanti delle Isole Samoa, atollo della Polinesia che festeggeranno 11 ore dopo l’Italia con pittoresche feste sulla spiaggia. Tra i tanti luoghi del mondo che, uno dopo l’altro, saluteranno l’anno nuovo prima degli italiani c’è Auckland in Nuova Zelanda, che è la prima grande città del globo a dare il benvenuto al nuovo anno stappando le bottiglie ben 12 ore prima di quando la festa scatterà in Italia.

Poi toccherà a Sydney (10 ore prima) dove, come tradizione, è atteso un mega spettacolo pirotecnico nella baia dell’Opera: i fuochi d’artificio saranno sparati da 264 punti sull’Harbour Bridge, per la prima volta anche dal lato occidentale. Si prevede che circa 1 milione di persone assisteranno allo spettacolo durante il quale oltre 9 tonnellate di fuochi d’artificio illumineranno i cieli della città, disegnando nel cielo effetti speciali.

In Giappone e a Tokyo, il primo giorno dell’anno nuovo arriverà invece 8 ore prima del nostro fuso quando si alzeranno nel cielo le lanterne bianche di buon auspicio dai Giardini Imperiali. Anche quest’anno non ci sarà però il conto alla rovescia nel noto quartiere di Shibuya che ha deciso, per il quinto anno consecutivo, di cancellare l’evento per i timori di sovraffollamento e di problemi di sicurezza. E, ancora, seguiranno i festeggiamenti a Singapore prima di passare all’India (4 ore) e alla Russia (a Mosca si festeggia 2 ore prima di Roma).

Mentre anche gli italiani saranno entrati nel nuovo anno, resteranno invece nel 2024 i britannici a Londra e i portoghesi a Lisbona (1 ora in più) mentre le Azzorre saranno l’ultimo spicchio di terra europea ad entrare nel 2025 (+2 ore). Quattro ore dopo quella in Italia, la festa inizierà invece a Rio de Janeiro, dove a Copacabana si svolgeranno i pittoreschi festeggiamenti in spiaggia, paragonabili al Carnevale, con uno spettacolo pirotecnico (il più grande al mondo) e circa 2,5 milioni di persone vestite di bianco – in segno di buon augurio e prosperità – sulle spiagge.

Sei ore dopo i brindisi al Colosseo, il 2025 giungerà anche a Times Square, a New York, dove come sempre l’appuntamento sarà il countdown con la Ball Drop: la discesa per 23 metri di una sfera luminosa di oltre tre metri e mezzo di diametro, ricoperta di 2.688 triangoli di cristallo Waterford, lungo un’asta posta alla sommità dell’edificio One Times Square. Una tradizione che si ripete dal lontano 1907. Una delle ultime grandi metropoli a dare il benvenuto all’anno nuovo sarà Los Angeles (+9 ore). E poi le Hawaii (+11 ore dopo Roma), per infine chiudere il cerchio con le Samoa Americane, piccole isole del Pacifico che celebreranno il 2025 ben 12 ore dopo gli italiani.

