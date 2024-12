La più antica centrale nucleare d’Europa chiuderà nel 2033: andrà “in pensione” a 64 anni

MeteoWeb

Gli ambientalisti ne chiedevano la chiusura “immediata” ma la centrale nucleare svizzera di Beznau, una delle più antiche al mondo, resterà operativa fino al 2033. La società energetica Axpo, che gestisce l’impianto nel nord della Svizzera, ha affermato in una dichiarazione di aver deciso di “garantire il funzionamento della centrale nucleare di Beznau fino al 2033″. Quando verrà messa fuori uso, l’installazione, che ha iniziato a funzionare nel 1969, avrà 64 anni, ha affermato la società. La Svizzera non ha imposto una durata massima di vita alle sue centrali nucleari. Le quattro attualmente in servizio, che forniscono circa un terzo della produzione totale di elettricità della Svizzera, possono funzionare finché sono considerate sicure.

Axpo ha affermato di aver condotto “una revisione completa” prima di determinare il tempo limite per Beznau e che “la sicurezza era la massima priorità in tutte le considerazioni”.

Gli svizzeri hanno approvato la graduale eliminazione dell’energia nucleare in un referendum nel 2017, vietando la costruzione di nuove centrali elettriche. Tale legge è stata il risultato di un lungo processo avviato dopo l’incidente nucleare di Fukushima del 2011 in Giappone.

Greenpeace, che ha chiesto ad Axpo di chiudere rapidamente i due reattori di Beznau, ha criticato l’annuncio di oggi affermando che mantenere in vita l’impianto obsoleto è pericoloso.

