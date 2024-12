Ciclone Chido, emergenza a Mayotte: Bayrou annuncia legge e misure urgenti

MeteoWeb

Il premier François Bayrou, accompagnato da alcuni ministri, ha concluso oggi la sua visita nell’isola della Riunione per supportare le vittime del ciclone Chido che ha colpito Mayotte. Durante il soggiorno, Bayrou ha incontrato i rappresentanti locali e visitato i centri operativi e logistici che coordinano gli aiuti. Ieri, a Mayotte, ha presentato il piano “Mayotte standing“, che include 10 misure concrete come il ripristino dell’elettricità in ogni casa e il divieto di ricostruzione delle baraccopoli. Il ciclone ha causato la morte di 39 persone. Bayrou ha annunciato l’intenzione di presentare una legge d’emergenza il 3 gennaio e un progetto di rifondazione dell’arcipelago entro tre mesi. La visita ha suscitato anche polemiche, in particolare per un gesto del Ministro Elisabeth Borne, che ha ricevuto critiche sui social per non aver ascoltato adeguatamente 2 insegnanti durante una discussione. Nonostante le critiche, Bayrou ha ribadito l’impegno del governo a supportare la ricostruzione e a risolvere le problematiche sociali, economiche e sanitarie dell’arcipelago.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.