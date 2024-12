Ciclone Chido: lutto nazionale in tutta la Francia per Mayotte

MeteoWeb

Lutto nazionale oggi in Francia, indetto dal presidente Emmanuel Macron per solidarietà per Mayotte, colpita dal ciclone Chido che ha devastato l’arcipelago e causato la morte di almeno 35 persone nel dipartimento francese d’oltremare. Per questa giornata, il Capo dello Stato, che la settimana scorsa ha visitato il territorio nell’Oceano Indiano, ha annunciato che le bandiere saranno a mezz’asta e che a mezzogiorno sarà osservato un minuto di silenzio, invitando tutti francesi ad osservarlo.

Il 14 dicembre il ciclone ha distrutto le abitazioni di Mayotte, causando danni enormi nel dipartimento più povero della Francia, dove da allora i soccorsi sono al lavoro per ripristinare i servizi essenziali come acqua, elettricità e reti di comunicazione. Il bilancio provvisorio della catastrofe naturale ammonta a 35 morti e circa 2.500 feriti, ma le autorità, che temono un numero più alto di vittime, hanno lanciato una missione di ricerca.

In Mozambico il ciclone ha causato la morte di almeno 94 persone, secondo le autorità locali, 13 le vittime in Malawi.

