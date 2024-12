Ciclone Chido, il premier francese: “ricostruiremo Mayotte in 2 anni”

MeteoWeb

Il primo ministro francese François Bayrou ha promesso che Mayotte sarà ricostruita in 2 anni, dopo i gravi danni causati dal ciclone Chido, il più devastante degli ultimi 90 anni. Bayrou, in visita all’arcipelago con una delegazione ministeriale, ha sottolineato che l’obiettivo è affrontare la sfida, che coinvolge numerosi problemi urgenti. Ha annunciato un piano immediato, chiamato “Mayotte standing”, per una ricostruzione rapida, seguito da una seconda fase entro pochi mesi e da misure a lungo termine. La ricostruzione non sarà solo fisica, ma includerà anche un progetto di futuro diverso per l’isola, che sarà regolato da un disegno di legge.

La visita è iniziata con un incontro all’impianto di desalinizzazione di Petite Terre e continuerà con altre visite a strutture colpite dal ciclone, come il collegio Kaweni 2 e l’ospedale da campo. Inoltre, Bayrou incontrerà rappresentanti economici, del mondo dell’istruzione e delle forze di sicurezza, e renderà omaggio al capitano della gendarmeria morto durante l’emergenza.

