Allerta Meteo, ciclone dell’Immacolata: focus sulla neve prevista da nord a sud

Le previsioni per i prossimi giorni portano al centro dell’attenzione la possibilità di nevicate, con scenari particolarmente interessanti per le zone alpine e gli Appennini. Per un quadro meteorologico generale più dettagliato, invitiamo a consultare i nostri aggiornamenti. Intanto, la giornata di venerdì si preannuncia tranquilla dal punto di vista meteorologico. Non sono previste nevicate in pianura e le precipitazioni saranno assenti o molto scarse sulla maggior parte del territorio italiano, con qualche residuo rovescio limitato al Sud. Si tratterà di una sorta di giornata di attesa, con i primi segnali di cambiamento che arriveranno dal pomeriggio, quando le aree di confine alpine inizieranno a ricevere le prime nevicate causate dall’approssimarsi di un fronte perturbato che si posizionerà lungo le Alpi.

Sabato 7 dicembre, le nevicate si estenderanno su molte aree alpine. Al nord-ovest, i fenomeni saranno limitati alle zone di confine, mentre sulle Alpi centrali e orientali le nevicate saranno più diffuse, soprattutto dal pomeriggio. Il limite delle nevicate inizierà intorno ai 1600-1800 metri per poi scendere gradualmente, in serata, fino a 1000-1200 metri e raggiungere i fondovalle, soprattutto nel nord-est, durante la notte. In pianura, invece, si prevedono piogge, mentre sull’Appennino settentrionale la neve cadrà inizialmente oltre i 1600-1800 metri. Il centro Italia sarà interessato da rovesci, mentre il sud, pur ventilato, resterà prevalentemente asciutto. Le temperature subiranno un temporaneo rialzo prima di calare nuovamente in serata.

Domenica 8 dicembre, durante la festività dell’Immacolata Concezione, il nord-ovest dovrebbe essere risparmiato dalla perturbazione, anche se non sarà escluso un debole effetto föhn. Al contrario, Emilia Romagna, Liguria di Levante, Lombardia orientale e nord-est saranno al centro dell’attività perturbata, con precipitazioni diffuse. Lo zero termico scenderà rapidamente, portando nevicate abbondanti sulle Alpi centro-orientali, anche a bassa quota, e sugli Appennini Tosco-Emiliani a partire da 500-600 metri di altitudine. Sull’Appennino romagnolo, la neve sarà presente a partire dagli 800-1000 metri.

Anche gli Appennini centrali e meridionali saranno interessati dalle nevicate, con una quota neve stimata tra 800 e 1200 metri. Sulle Alpi centro-orientali si attendono accumuli di neve fresca tra i 20 e i 40 centimetri, mentre sugli Appennini settentrionali e centrali gli accumuli previsti sono tra i 10 e i 30 centimetri. Nell’Appennino meridionale, inclusa la Calabria, si potranno accumulare tra i 5 e i 20 centimetri nelle zone più fortunate.

Per quanto riguarda la pianura, non si prevedono nevicate nelle regioni centrali, mentre nella Pianura Padana le speranze sono limitate a brevi episodi di neve, possibili nelle aree centro-occidentali dell’Emilia durante le precipitazioni più intense. Tuttavia, gli accumuli al suolo, se presenti, saranno scarsi o inesistenti. Le condizioni meteorologiche dei prossimi giorni promettono quindi un fine settimana dinamico, con il fascino della neve a decorare i paesaggi montani e qualche sorpresa possibile anche in pianura.

