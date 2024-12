Cina, avviata un’indagine sulla carne bovina importata: la richiesta delle associazioni

MeteoWeb

La Cina ha avviato oggi un’indagine sulla carne bovina importata. Lo ha comunicato il Ministero del Commercio cinese. L’indagine è stata avviata in risposta ad una richiesta presentata dalla China Animal Agriculture Association (Caaa) e da nove associazioni industriali delle principali regioni produttrici di carne bovina, per conto dell’industria nazionale del settore, ha affermato il Ministero. La richiesta delle associazioni di settore sostiene che il volume delle importazioni di carni bovine è aumentato notevolmente negli ultimi cinque anni, con una crescita del 106,28% nella prima metà del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2019. L’indagine esaminerà la carne importata di bovini dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2024. Si prevede che l’indagine si concluda entro otto mesi, anche se potrebbe essere prorogata in alcune circostanze.

