Cina e Iran a colloquio: focus su petrolio e nucleare 

Cina e Iran hanno invitato le grandi potenze a non rendere il Medio Oriente ”vittima della competizione geopolitica” tra loro, durante la prima visita a Pechino del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Durante un incontro tra Araghchi e il suo omologo cinese Wang Yi, i due ministri sono convenuti che “la comunità internazionale dovrebbe rispettare la sovranità, la sicurezza, la stabilità, l’unità e l’integrità territoriale dei paesi del Medio Oriente”, si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri cinese. Ritengono che il Medio Oriente non sia ”un campo di battaglia per le grandi potenze e non dovrebbe essere vittima della competizione geopolitica e dei conflitti tra paesi al di fuori della regione”. Per quanto riguarda in particolare la Siria, i due leader, i cui paesi hanno sostenuto il regime caduto di Bashar al-Assad, hanno chiesto di lavorare per “la lotta contro il terrorismo, la riconciliazione ei processi umanitari”.

La Cina è il principale partner commerciale dell’Iran e uno dei principali acquirenti del suo petrolio. Per quanto riguarda il programma nucleare iraniano, Pechino “sostiene fermamente l’Iran nella protezione dei suoi diritti e interessi legittimi”, ha indicato la diplomazia cinese dopo l’incontro.

