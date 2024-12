Cina, nuova stretta sui materiali per microchip: stop all’export verso gli USA

MeteoWeb

La Cina ha annunciato lo stop “con effetto immediato” all’esportazione verso gli Stati Uniti di alcuni componenti cruciali per la produzione di microprocessori. La decisione, presa in risposta all’ulteriore stretta imposta da Washington sulle esportazioni di microchip avanzati verso Pechino, riguarda materiali strategici come gallio, germanio, antimonio e materiali superduri. Secondo una nota diffusa dal Ministero del Commercio cinese, la misura è motivata da preoccupazioni “per la sicurezza nazionale“.

Questi materiali sono fondamentali non solo per la produzione di semiconduttori, ma anche per le tecnologie delle energie rinnovabili e le applicazioni nel settore della difesa, trasformando il divieto in un passo significativo nell’escalation delle tensioni commerciali tra le 2 potenze globali.

