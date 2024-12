Le città a stella d’Europa: capolavori geometrici osservati dal cielo

MeteoWeb

Città a forma di stella sono sparse in tutta Europa, i loro disegni geometrici si apprezzano soprattutto quando osservati dall’alto. L’idea di costruire fortezze a forma di stella ebbe origine in Italia durante il Rinascimento, quando le mura medievali si dimostrarono inefficaci contro l’avanzata bellica, in particolare contro polvere da sparo e cannoni. Gli ampi fossati e i bastioni sporgenti rendevano più difficile per i nemici sfruttare gli angoli ciechi o violare le fortificazioni. Quattro esempi di città di questo tipo sono visibili nell’immagine in evidenza: Bourtange nei Paesi Bassi, Palmanova in Italia, Almeida in Portogallo e Neuf-Brisach in Francia. Il verde e il rosso richiamano un’atmosfera natalizia. I colori sono stati ottenuti attraverso diverse combinazioni di bande durante l’elaborazione delle immagini, allo scopo di generare visuali con colori veri (verde) e in falsi colori (rosso). E’ quanto riportato da ESA in collaborazione con Rivista Geomedia.

Bourtange, Paesi Bassi

Situato nel nord-est dei Paesi Bassi, vicino al confine tedesco, Fort Bourtange fu costruito nel 1593 come fortificazione militare per proteggere l’unica strada che collegava la Germania alla città di Groningen. Trasformato in villaggio nel 1851, conserva la sua iconica forma pentagonale e il motivo geometrico delle strade. Oggi l’intero sito funge da museo, conservando il suo significato storico e architettonico.

Palmanova, Italia

Palmanova, che si trova nella regione Friuli-Venezia Giulia, nell’Italia del nord-est, è inserita nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Costruita dai veneziani per difendere il confine nord-orientale della Repubblica, è la quintessenza di fortezza rinascimentale a stella ed è una delle città geometriche più grandi e meglio conservate. Il disegno radiale di Palmanova si estende da una piazza centrale esagonale, la ‘Piazza del Duomo’, con anelli concentrici attraversati da viali rettilinei. Quest’area interna è circondata da un doppio perimetro di fortificazioni a forma di stella.

Almeida, Portogallo

La fortezza di Almeida è situata su un altopiano nel nord-est del Portogallo, vicino al confine con la Spagna. Ha svolto un ruolo cruciale nella difesa del confine del Portogallo durante i primi anni di indipendenza della nazione. Come si vede nell’immagine, il suo centro storico è circondato da suggestivi bastioni a forma di stella.

Neuf-Brisach, Francia

Situata nella regione francese dell’Alsazia, vicino al confine tedesco, Neuf-Brisach fu costruita nel 1697 sul lato francese del Reno, dopo la perdita di Breisach sulla riva opposta. Il nome ‘Neuf’ della città, che significa ‘nuovo’ in francese, riflette proprio le sue origini. Progettata sia per uso civile che militare, Neuf-Brisach ha una pianta ottagonale centrale con strade disposte in una griglia quadrata. Fa parte dell’elenco UNESCO della rete di fortificazioni create da Sébastien Le Prestre de Vauban, famoso ingegnere di Luigi XIV.

Tutte le immagini sono state acquisite utilizzando dati ad altissima risoluzione provenienti dalle missioni terze parti del programma Third Party Missions dell’ESA, che consente a una più ampia comunità scientifica di accedere a dati commerciali di alta qualità provenienti da una vasta gamma di missioni satellitari di osservazione della Terra.

