Clima, il 2024 è l’anno più caldo mai registrato a Taiwan

Taiwan ha annunciato che il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato dall’inizio delle registrazioni nel 1897. “La temperatura media di Taiwan nel 2024 sarà la più alta registrata dal 1897”, ha dichiarato l’Amministrazione Meteorologica Centrale in un comunicato. Domenica 29 dicembre, questa media ha raggiunto +24,97°C, superando il precedente record di +24,91°C stabilito nel 2020. Nonostante la tendenza al riscaldamento, nei prossimi due mesi sono previste “temperature medie relativamente più basse, con il rischio di punte di freddo estremo”, ha aggiunto.

Lunedì 30 dicembre, l’isola ha annunciato di aver aumentato il suo obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra per il 2030 dal 25% al 30%, rispetto ai livelli del 2005. In una conferenza stampa, il Ministro dell’Ambiente Peng Chi-ming ha affermato di essere “certo che saremo in grado di raggiungere” questo obiettivo grazie “allo sviluppo delle energie rinnovabili e dell’energia eolica offshore entro il 2025”.

