Clima, WMO: “il 2024 l’anno più caldo mai registrato, nel 2025 grande attenzione alla criosfera”

MeteoWeb

Secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (World Meteorological Organization, WMO), “il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato, chiudendo un decennio di calore senza precedenti alimentato dalle attività umane. I livelli di gas serra continuano a crescere fino a raggiungere i massimi registrati, bloccando ancora più calore per il futuro“. La WMO pubblicherà i dati consolidati sulla temperatura globale per il 2024 a gennaio e il rapporto completo sullo stato del clima globale 2024 a marzo 2025.

“Oggi posso ufficialmente dichiarare che abbiamo appena sopportato un decennio di caldo mortale. I primi dieci anni più caldi mai registrati si sono verificati negli ultimi dieci anni, incluso il 2024“, ha affermato il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres nel suo messaggio di Capodanno. “Questo è il crollo climatico, in tempo reale. Dobbiamo uscire da questa strada verso la rovina, e non abbiamo tempo da perdere. Nel 2025, i Paesi devono mettere il mondo su un percorso più sicuro, tagliando drasticamente le emissioni e supportando la transizione verso un futuro rinnovabile“.

“Nel mio primo anno come Segretario generale della WMO, ho emesso ripetuti Allarmi Rossi sullo stato del clima“, ha affermato il Segretario generale WMO Celeste Saulo. “La WMO celebra il suo 75° anniversario nel 2025 e il nostro messaggio sarà che se vogliamo un pianeta più sicuro, dobbiamo agire ora. È una nostra responsabilità. È una responsabilità comune, una responsabilità globale“, ha affermato. “Ogni frazione di grado di riscaldamento è importante e aumenta gli estremi climatici, gli impatti e i rischi. Le temperature sono solo una parte del quadro. Il cambiamento climatico si manifesta davanti ai nostri occhi quasi quotidianamente sotto forma di un aumento dell’incidenza e dell’impatto di eventi meteorologici estremi“.

“Quest’anno abbiamo assistito a piogge e inondazioni da record e a terribili perdite di vite umane in così tanti paesi, causando strazio alle comunità di ogni continente. I cicloni tropicali hanno causato un terribile tributo umano ed economico, più di recente nel dipartimento francese d’oltremare di Mayotte nell’Oceano Indiano. Il caldo intenso ha bruciato decine di paesi, con temperature che hanno superato i 50°C in diverse occasioni. Gli incendi boschivi hanno causato devastazione“, ha proseguito Saulo.

Il meteo sempre più estremo sottolinea l’urgenza dell’iniziativa Early Warnings for All, che insieme al supporto allo sviluppo e alla fornitura di servizi climatici, è una parte fondamentale delle attività della WMO a supporto dell’adattamento climatico. Sul fronte della mitigazione del clima, l’OMM sta lanciando l’iniziativa Global Greenhouse Gas Watch e supportando la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e la COP.

“Nel 2025 ci sarà grande attenzione sulla criosfera (le parti ghiacciate della Terra, tra cui il ghiaccio marino, le calotte glaciali e il terreno ghiacciato), poiché è l’Anno internazionale per la salvaguardia dei ghiacciai, promosso dall’UNESCO e dalla WMO“, sottolinea l’Organizzazione Meteorologica Mondiale.

Nel corso del 2024, una serie di rapporti della comunità WMO hanno evidenziato il rapido ritmo del cambiamento climatico e i suoi impatti di vasta portata su ogni aspetto dello sviluppo sostenibile. Secondo un nuovo rapporto di World Weather Attribution e Climate Central, il cambiamento climatico ha intensificato 26 dei 29 eventi meteorologici studiati da World Weather Attribution, che hanno causato la morte di almeno 3.700 persone e milioni di sfollati.

Secondo il rapporto intitolato “When Risks Become Reality: Extreme Weather In 2024”, quest’anno il cambiamento climatico ha aggiunto 41 giorni di caldo pericoloso, danneggiando la salute umana e gli ecosistemi.

Con l’aumento delle temperature globali e la crescente frequenza e gravità degli eventi di calore estremo, cresce l’esigenza di una maggiore cooperazione internazionale per affrontare i rischi di calore estremo, sottolinea la WMO in una nota. Un gruppo mirato di esperti in rappresentanza di 15 organizzazioni internazionali, 12 paesi e diversi partner accademici e ONG leader si è riunito presso la sede centrale della WMO dal 17 al 19 dicembre per promuovere un quadro coordinato per affrontare la crescente minaccia del calore estremo. Ciò in risposta all’appello all’azione del Segretario generale delle Nazioni Unite sul calore estremo.

È una delle tante iniziative della comunità WMO per salvaguardare la salute pubblica attraverso servizi climatici migliorati e allerte precoci. Mentre celebra il suo 75° anniversario nel 2025, la WMO continuerà a coordinare gli sforzi mondiali per osservare e monitorare lo stato del clima, supportare gli sforzi internazionali per mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.