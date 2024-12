Clima, Biden accelera prima dell’arrivo di Trump: emissioni ridotte fino al 66% entro il 2035

MeteoWeb

A un mese dallo scadere del suo mandato, il Presidente statunitense Joe Biden ha alzato gli obiettivi climatici di riduzione delle emissioni di gas serra per gli Stati Uniti, con una mossa che rischia di essere comunque cancellata dal suo successore Donald Trump. Biden ha presentato la sua roadmap sul clima per gli Stati Uniti. Secondo produttore mondiale di gas a effetto serra dopo la Cina, il Paese prevede ora una riduzione di tali emissioni tra il 61 e il 66% circa entro il 2035 rispetto a quelle del 2005, secondo il piano che dovrà essere presentato alle Nazioni Unite nel quadro dell’Accordo di Parigi siglato nel 2015.

Finora gli Stati Uniti si erano impegnati a dimezzare le proprie emissioni entro il 2030. Questa nuova tabella di marcia costituisce “il programma climatico più audace nella storia degli Stati Uniti”, ha spiegato Biden. “Trasformeremo questa minaccia esistenziale (del riscaldamento globale) in un’opportunità unica per trasformare il nostro Paese per le generazioni a venire”, ha dichiarato. Per raggiungere questo obiettivo, l’amministrazione Biden conta in particolare sui frutti dei suoi massicci investimenti nelle energie rinnovabili ma anche sul contributo del settore privato.

Washington aveva tempo fino a febbraio per presentare all’ONU questo piano, chiamato ‘contributo determinato a livello nazionale’. Ogni Stato fissa liberamente i propri obiettivi ma è tenuto a rivederli al rialzo ogni cinque anni.

Il ritorno di Trump

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca il prossimo 20 gennaio probabilmente sconvolgerà questi piani, dato che il repubblicano non ha nascosto le sue posizioni in materia, tra sostegno dichiarato ai combustibili fossili e possibilità di disimpegno dall’Accordo di Parigi, da cui aveva già ritirato gli Stati Uniti durante il suo primo mandato.

La sua portavoce Karoline Leavitt ha reagito lodando le passate politiche repubblicane che, secondo lei, hanno permesso di “far avanzare la conservazione e la gestione ambientale promuovendo al tempo stesso la crescita economica”. Il suo secondo mandato consentirà di ripulire l’aria e l’acqua, ha affermato in una dichiarazione inviata all’AFP, senza menzionare il desiderio del Presidente eletto di abbandonare questi impegni.

Di fronte al rischio che Donald Trump ignori questa road map, l’inviato di Joe Biden per il clima, John Podesta, ha assicurato in uno scambio con i giornalisti di avere fiducia nella capacità del settore privato e delle autorità locali di “portare avanti le cose”. “Non si tratta di un pio desiderio, è già successo prima”, ha insistito, ricordando le misure messe in atto dagli Stati e dalle città democratiche durante il primo mandato di Donald Trump. Tuttavia, ha riconosciuto, le politiche federali decise dal repubblicano potrebbero “sospendere l’azione per il clima”.

Le reazioni ai nuovi obiettivi

I gruppi ambientalisti hanno accolto con favore i nuovi obiettivi, che includono una riduzione di almeno il 35% delle emissioni di metano, un potente gas serra. “Ciò costituisce un importante elemento di mobilitazione e un riferimento per gli Stati, le città e le imprese”, ha affermato Rachel Cleetus, della ONG americana Union of Concerned Scientists. “Anche se l’amministrazione Trump non muoverà un dito per attuare questo piano, esso costituisce un punto di riferimento per ciò a cui gli Stati Uniti devono mirare”, afferma Debbie Weyl del World Resources Institute.

La situazione degli USA

Durante il suo mandato, Joe Biden ha portato avanti progetti molto ambiziosi, tra cui massicci investimenti nelle energie rinnovabili. Ma gli Stati Uniti, che rimangono il principale produttore mondiale di petrolio e gas, sono in ritardo. Secondo il centro di ricerca Rhodium Group, il Paese ha ridotto le emissioni solo del 18% nel 2023 e si prevede che raggiungerà solo il -38/-56% nel 2035.

L’Accordo di Parigi, adottato da 195 Paesi, mira a mantenere l’aumento della temperatura media globale “ben al di sotto dei 2°C” rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5°C. Il mondo si è già riscaldato di 1,3°C in media.

