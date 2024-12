Clima, Copernicus: il 2° novembre più caldo nel mondo conferma le aspettative per il 2024 come anno più caldo

MeteoWeb

Il Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) per conto della Commissione europea con finanziamenti dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nelle temperature globali dell’aria superficiale e del mare, nella copertura di ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. Inoltre, il bollettino relativo a novembre 2024 include anche punti salienti riguardanti l’autunno boreale (settembre-ottobre-dicembre). La maggior parte dei risultati segnalati si basa sul set di dati di rianalisi ERA5, che utilizza miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche in tutto il mondo.

Temperature globali

Novembre 2024 è stato il secondo novembre più caldo a livello globale, dopo novembre 2023, con una temperatura media superficiale dell’aria ERA5 di 14,10°C, 0,73 °C in più rispetto alla media di novembre del 1991-2020.

Novembre 2024 è stato di 1,62°C al di sopra del livello preindustriale ed è stato il 16° mese in un periodo di 17 mesi in cui la temperatura media globale superficiale dell’aria ha superato di 1,5°C i livelli preindustriali. Set di dati diversi da ERA5 – spiegano dal C3S – “potrebbero non confermare i 16 mesi sopra 1,5°C evidenziati qui, a causa dei margini relativamente piccoli sopra 1,5°C delle temperature globali ERA5 osservate per diversi mesi e delle differenze tra i vari set di dati”.

L’anomalia della temperatura media globale da inizio anno (gennaio-novembre 2024) è di 0,72°C superiore alla media 1991-2020, che è la più alta mai registrata per questo periodo e di 0,14°C più alta rispetto allo stesso periodo del 2023. A questo punto, affermano dal C3S, “è effettivamente certo che il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato e di oltre 1,5°C superiore al livello preindustriale, secondo ERA5”.

Europa e altre aree

La temperatura media sull’Europea continentale per novembre 2024 è stata di 5,14°C, 0,78°C in più rispetto alla media di novembre 1991-2020, lasciando il mese fuori dai primi 10 novembre più caldi mai registrati per l’Europa. Novembre 2015 è il novembre più caldo mai registrato, con 1,74°C in più della media.

Le temperature sono state superiori alla media sulla Russia settentrionale e nell’Europa nordorientale e sudoccidentale, e inferiori alla media sull’Europa sudorientale.

Fuori dall’Europa, le temperature sono state più alte della media sul Canada orientale e negli Stati Uniti centrali e orientali, gran parte del Messico, Marocco, Africa nordoccidentale, Cina, Pakistan, gran parte della Siberia e Australia.

Le temperature sono state più notevolmente inferiori alla media negli Stati Uniti occidentali, parti del Nord Africa, nell’estrema Russia orientale e nella maggior parte dell’Antartide.

Temperatura della superficie del mare

La temperatura media della superficie del mare (SST) per novembre 2024 su 60°S–60°N è stata di 20,58°C, il secondo valore più alto mai registrato per il mese, e solo 0,13°C in meno rispetto a novembre 2023.

Il Pacifico orientale e centrale equatoriale ha avuto temperature inferiori alla media, indicando un passaggio verso condizioni neutre o La Niña, ma le SST sull’oceano sono rimaste insolitamente alte in molte regioni.

Samantha Burgess, vicedirettrice del Copernicus Climate Change Service (C3S), afferma: “con i dati Copernicus del penultimo mese dell’anno, possiamo ora confermare con quasi certezza che il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato e il primo anno solare sopra 1,5°C. Ciò non significa che l’Accordo di Parigi sia stato violato, ma significa che un’azione ambiziosa per il clima è più urgente che mai”.

Precipitazioni

A novembre 2024, la maggior parte dell’Europa occidentale e centrale ha registrato precipitazioni inferiori alla media.

Precipitazioni superiori alla media hanno prevalso nell’Islanda occidentale, nel Regno Unito meridionale, nella Scandinavia settentrionale, nei Balcani meridionali e in Grecia, nella Spagna orientale e in gran parte dell’Europa orientale.

Fuori dall’Europa, condizioni più umide della media sono state osservate in molte regioni degli Stati Uniti, in gran parte dell’Australia e in vaste regioni del Sud America, attraverso l’Asia centrale fino alla Cina più orientale. I tifoni hanno spazzato il Pacifico occidentale, provocando forti piogge e danni in particolare nelle Filippine.

Condizioni più asciutte della media sono state osservate negli Stati Uniti sudoccidentali, in Messico, Cile e Brasile, nel Corno d’Africa, nelle regioni dell’Asia centrale, nella Cina sudorientale e nell’Africa meridionale. Diverse regioni del Nord e del Sud America hanno sperimentato siccità.

Ghiaccio marino

Il ghiaccio marino artico ha raggiunto la terza estensione mensile più bassa a novembre, con il 9% al di sotto della media. Le anomalie della concentrazione del ghiaccio marino sono state ben al di sotto della media nel settore oceanico circostante le Svalbard e la Terra di Francesco Giuseppe.

L’estensione del ghiaccio marino antartico ha raggiunto il suo valore mensile più basso a novembre, al 10% al di sotto della media, superando leggermente i valori del 2016 e del 2023 e continuando una serie di anomalie negative storicamente elevate osservate nel corso del 2023 e del 2024. Le anomalie della concentrazione del ghiaccio marino nell’Oceano Antartico sono state superiori alla media nel Mare di Weddell e nell’ampio settore dell’Antartide occidentale e inferiori alla media nei settori dell’Atlantico meridionale, Indiano e del Mare di Ross.

Autunno boreale 2024

La temperatura media globale per l’autunno boreale (da settembre a novembre) 2024 è stata la seconda più alta mai registrata, con 0,75°C in più rispetto alla media 1991-2020 per questi tre mesi, 0,13°C in meno rispetto al record stabilito tra settembre e novembre 2023.

La temperatura media per l’Europa continentale per l’autunno (da settembre a novembre) 2024 è stata la terza più alta mai registrata per la stagione, con 1,25°C in più rispetto alla media 1991-2020, 0,21°C in meno rispetto all’autunno europeo più caldo, quello del 2020.

L’autunno 2024 in Europa ha visto condizioni prevalentemente più umide della media nelle regioni occidentali e centrali, riflettendo in parte eventi di forti precipitazioni in alcune aree. Al contrario, la maggior parte dell’Europa orientale, compresi i Balcani orientali e la Turchia, ha visto una stagione prevalentemente più secca della media.

Fuori dall’Europa, il periodo da settembre a novembre 2024 ha visto condizioni più secche della media su gran parte del Nord e Sud America, Russia occidentale, Corno d’Africa, Cina meridionale e Africa meridionale. Condizioni più umide della media sono state registrate su parti degli Stati Uniti, così come in tutta l’Asia centrale, in Pakistan, Taiwan e Filippine settentrionali, parti del Cile e del Brasile e gran parte dell’Australia occidentale e centrale.

