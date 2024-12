Clima, in Giappone probabilmente l’anno più caldo di sempre

MeteoWeb

La temperatura media in Giappone nel corso del 2024 potrebbe essere stata la più alta da quando sono iniziate le statistiche, nel 1898, secondo l’Agenzia nazionale meteorologica (JMA). Secondo lo studio, ancora in esame, anticipato dal giornale Asahi Shimbun, a fine novembre la temperatura media era di 1,64°C superiore alla media 1991-2020, superando il precedente record di 1,29°C stabilito nel 2023. Così come le temperature medie della superficie del mare nell’arcipelago nel 2024, prevista sui valori più alti da quando si è iniziato a tenere i registri nel 1908. A fine novembre era di 1,46°C superiore alla media 1991-2020, superando il precedente record di 1,1°C stabilito nel 2023.

Secondo la JMA, la temperatura media più alta mai registrata è stata determinata dal riscaldamento globale e dallo spostamento verso nord delle correnti occidentali dall’estate all’autunno, con il conseguente aumento delle giornate di sole.

I mesi estivi, da giugno ad agosto, hanno segnato le temperature medie più alte, mentre l’autunno, da settembre a novembre, ha stabilito un nuovo primato. Secondo Shotaro Tanaka, responsabile del centro specializzato nei fenomeni meteorologici estremi della JMA, è sorprendente scoprire che le temperature di quest’anno supereranno quelle del 2023, che già era stato considerato come un anno “estremo“.

