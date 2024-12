Clima, Ultima Generazione versa vernice nera lavabile sull’albero di Natale a Roma

MeteoWeb

Vernice nera, vegetale e lavabile, è stata gettata sull’albero di Natale davanti a Palazzo Fendi, in via del Corso a Roma. Si tratta di un’azione del gruppo ambientalista Ultima Generazione contro la crisi climatica e per chiedere un fondo di riparazione contro le catastrofi dovute al clima. “Per Natale vogliamo un futuro“, è il messaggio degli attivisti. Alcuni ragazzini hanno insultato i due attivisti strappando i manifesti. “Noi parliamo del futuro. Di tutti noi”, hanno risposto gli ambientalisti.

