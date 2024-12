Come finirà l’universo? Un viaggio tra le possibilità cosmiche

MeteoWeb

Nel 1929, Edwin Hubble rivoluzionò la nostra comprensione dell’universo con la scoperta dell’espansione cosmica, dimostrando che le galassie si allontanano l’una dall’altra. Questa scoperta scioccò il mondo scientifico, ma il vero colpo di scena arrivò quasi settant’anni dopo, nel 1998, quando due team indipendenti di cosmologi scoprirono che l’espansione dell’universo non solo continuava, ma stava accelerando. Questo fenomeno fu attribuito a una forza misteriosa e onnipresente: l’energia oscura.

Il mistero dell’energia oscura

L’energia oscura rappresenta circa il 68% del contenuto totale dell’universo. Sebbene la sua natura rimanga elusiva, sappiamo che possiede una caratteristica straordinaria: la sua densità è uniforme in tutto lo spazio. Ogni metro cubo dell’universo contiene la stessa quantità di energia oscura. Quando l’universo si espande, l’energia oscura si moltiplica, mantenendo costante la sua densità. Questo avviene perché, parallelamente, l’energia gravitazionale si trasforma in energia negativa, preservando il bilancio energetico complessivo.

Destini cosmici: i possibili scenari

Il comportamento futuro dell’universo dipende strettamente dall’energia oscura. Attualmente, i cosmologi prevedono tre scenari principali:

Il Big Rip: Se la densità dell’energia oscura aumentasse nel tempo, l’espansione diventerebbe così violenta da distruggere tutto, dalle galassie alle particelle fondamentali. Il Big Crunch: Se la densità dell’energia oscura diminuisse, l’espansione potrebbe arrestarsi e invertire, portando l’universo a collassare su se stesso. Il Big Freeze: Con una densità costante di energia oscura, l’espansione dell’universo continuerà indefinitamente, portando a una dispersione progressiva di materia e energia. Questo è lo scenario ritenuto più probabile.

Un viaggio nel futuro dell’universo

Tra 150 miliardi di anni

Il Gruppo Locale – un insieme di 47 galassie, tra cui la Via Lattea e Andromeda – si fonderà in una gigantesca mega-galassia, contenente oltre un trilione di stelle. Tuttavia, la maggior parte delle stelle saranno piccole, deboli e rosse, poiché le stelle più massicce moriranno giovani e il gas necessario per la formazione stellare si esaurirà.

Dal punto di vista di un ipotetico osservatore, il cielo notturno apparirà come una foschia biancastra. Le costellazioni e le galassie visibili oggi spariranno, e l’universo esterno sarà immerso nel buio: l’espansione dello spazio avrà allontanato le altre galassie oltre l’orizzonte osservabile.

Tra 1 trilione di anni

Un pianeta orbitante attorno a una nana rossa potrebbe ospitare vita intelligente. Gli abitanti, con telescopi rudimentali, vedrebbero una nebbia indistinta causata dalle stelle residue della mega-galassia. Nella direzione opposta, il vuoto assoluto sarebbe predominante: l’espansione cosmica avrà reso irraggiungibile la radiazione cosmica di fondo, privando gli osservatori di qualsiasi indizio sul Big Bang.

Tra 100 trilioni di anni

L’’era della formazione stellare sarà giunta al termine. Le ultime stelle rimaste si trasformeranno in nane bianche, stelle di neutroni o buchi neri. Le nane brune – corpi celesti simili a Giove ma incapaci di avviare la fusione nucleare – potrebbero occasionalmente scontrarsi, dando vita a nuove stelle. Tuttavia, questi eventi saranno rari e isolati in un universo sempre più spento.

Tra 100 sestilioni di anni

Le galassie, ormai frammentate, si dissolveranno. I loro componenti verranno assorbiti dai buchi neri o dispersi nello spazio. Alla fine, resteranno solo nane bianche isolate, che lentamente evaporeranno attraverso processi di decadimento quantistico. Anche i protoni potrebbero decadere, portando alla totale disgregazione della materia.

Tra 1 nonillion di anni

I buchi neri supermassicci, che avranno inglobato tutto ciò che li circonda, inizieranno a evaporare emettendo radiazione di Hawking. Questo processo, estremamente lento, deriva dall’effetto quantistico per cui coppie di particelle virtuali si formano al di fuori dell’orizzonte degli eventi.

La fine del tempo

Con la scomparsa dei buchi neri, l’universo si ridurrà a una zuppa di particelle elementari come elettroni e fotoni. Questo gas diffuso sarà uniforme, senza differenze di temperatura o densità. L’entropia raggiungerà il massimo livello, e nessun evento fisico sarà più possibile.

Il concetto di tempo stesso perderà significato. Senza cambiamenti o direzioni, non ci sarà differenza tra oggi e domani. L’universo entrerà in uno stato di stasi eterna, un “oggi” infinito.

Il futuro dell’universo è scritto nelle leggi della fisica che conosciamo, ma è possibile che nuove scoperte cambino la nostra comprensione. Mentre contempliamo il destino cosmico, rimaniamo con una domanda fondamentale: questa è davvero la fine o l’inizio di qualcosa di nuovo? La risposta, se mai verrà trovata, appartiene a un tempo così lontano che sfugge alla nostra immaginazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.