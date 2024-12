Come rimettersi in forma dopo le feste? Servono 150 minuti a settimana di esercizio aerobico

MeteoWeb

Dopo le abbuffate natalizie e il cenone di Capodanno, la sfida sarà rimettersi in forma, soprattutto per chi accusa sensi di colpa. Secondo una metanalisi su 116 studi, condotta da ricercatori di diverse università, l’esercizio aerobico è essenziale per ridurre peso, circonferenza vita e grasso corporeo. Per ottenere risultati clinicamente significativi, sono necessari almeno 150 minuti di esercizio aerobico a settimana a intensità moderata.

Lo studio, pubblicato su Jama Network Open, dimostra una correlazione lineare tra durata dell’attività fisica e miglioramenti corporei. Ogni 30 minuti di esercizio settimanale si associano a una riduzione di 0,52 kg di peso, 0,56 cm di circonferenza vita e dello 0,37% di grasso corporeo. I risultati più rilevanti si ottengono con 300 minuti settimanali: -4,19 kg di peso, -5,34 cm di circonferenza vita e una significativa riduzione del grasso corporeo.

Le linee guida attuali suggeriscono almeno 150 minuti di esercizio settimanale per una perdita di 2-3 kg, mentre 225-420 minuti sono necessari per perdite superiori (5-7,5 kg). Tuttavia, gli autori sottolineano che queste raccomandazioni derivano spesso da studi datati, evidenziando l’importanza della loro nuova analisi.

L’obesità e il sovrappeso, che colpiscono circa il 50% degli adulti a livello globale, sono problemi di salute prioritari. La prevalenza è triplicata negli ultimi 45 anni, rendendo fondamentale integrare esercizio aerobico e modifiche dello stile di vita nei programmi di gestione del peso.

I ricercatori concludono che un’attività fisica regolare di almeno 150 minuti settimanali a intensità moderata o vigorosa è cruciale per ottenere benefici clinici significativi.

