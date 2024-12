Conclusi i test di volo dei satelliti russi “Meteor-M”

MeteoWeb

La Commissione statale russa ha annunciato la conclusione con successo dei test di volo del complesso spaziale “Meteor-3M” con il satellite “Meteor-M” n° 2-4, prodotto dalla Corporazione “VNIEM”. Dopo aver valutato i risultati dei test, la commissione ha raccomandato l’accettazione ufficiale del sistema da parte del cliente statale per l’entrata in servizio operativo. Il complesso spaziale “Meteor-3M” è stato progettato per il telerilevamento della Terra e dell’atmosfera, con applicazioni in vari settori cruciali per la gestione ambientale e la sicurezza. Tra i principali scopi del sistema vi sono il monitoraggio meteorologico, idrologico, agrometeorologico, il monitoraggio climatico, nonché la sorveglianza delle condizioni ecologiche e delle emergenze naturali e tecnologiche. Questo strumento è quindi fondamentale per raccogliere dati essenziali per la previsione del tempo, la gestione delle risorse naturali e la risposta a disastri.

Oltre a queste applicazioni pratiche, “Meteor-3M” è utilizzato anche per importanti ricerche scientifiche. Il satellite è equipaggiato per condurre studi solari e geofisici, contribuendo a una comprensione più profonda dei fenomeni atmosferici e del comportamento del clima a livello globale.

Il sistema “Meteor-3M”, con il suo potente strumento di osservazione, ha l’obiettivo di migliorare la capacità di monitorare l’ambiente terrestre e atmosferico, giocando un ruolo vitale nelle operazioni di salvataggio e nelle risposte alle emergenze. Con l’accettazione della sua entrata in servizio, questo complesso spaziale si prepara a contribuire significativamente a vari ambiti di ricerca e applicazioni pratiche.

