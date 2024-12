Confermato per domani il lancio di Vega C e Sentinel-1C, nonostante il meteo incerto

MeteoWeb

Proseguono senza intoppi i preparativi per il lancio del razzo Vega C, previsto per domani, 4 dicembre, alle 22:20 ora italiana, dal Centro Spaziale Europeo di Kourou, nella Guyana Francese. Il razzo avrà il compito di portare in orbita il satellite europeo Sentinel-1C, una nuova sentinella della costellazione Copernicus, parte del programma di osservazione terrestre della Commissione Europea e dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Nonostante le previsioni meteo incerte, caratterizzate da vento e piogge intense, le condizioni in quota non destano preoccupazioni. A confermare il programma è Arianespace, l’azienda responsabile dei lanci spaziali europei. Il lancio, denominato VV25, sarà il 25° nella storia del razzo Vega e il 3° della sua versione potenziata, il Vega C.

Un ritorno cruciale per Vega C

Questo volo segna un momento significativo per Vega C, che torna in attività a due anni dal suo ultimo lancio, interrotto da un malfunzionamento a uno dei suoi 4 stadi. Il razzo, prodotto dall’italiana Avio, offre una maggiore flessibilità e capacità di carico rispetto al suo predecessore, rendendolo uno strumento chiave per la competitività europea nel settore spaziale.

Sentinel-1C, una nuova sentinella per la Terra

Il payload principale di questo lancio, Sentinel-1C, è stato costruito negli stabilimenti italiani della Thales Alenia Space (una joint venture tra Thales e Leonardo). Si tratta del 3° satellite della classe Sentinel-1 dotato di Radar ad Apertura Sintetica (SAR), capace di monitorare la superficie terrestre in ogni condizione meteorologica e di luce.

Questo satellite è particolarmente importante perché sostituirà Sentinel-1B, fuori servizio dal 2022, ripristinando così la piena operatività della costellazione Sentinel-1. Lavorando in tandem con Sentinel-1A, lanciato nel 2014, Sentinel-1C contribuirà a garantire dati di alta qualità per il monitoraggio ambientale, la gestione delle emergenze e il supporto a settori cruciali come l’agricoltura e la sicurezza.

La sfida del meteo

L’incertezza meteorologica rappresenta una sfida comune per i lanci spaziali, ma l’elevata esperienza del team di Arianespace e le caratteristiche del razzo Vega C assicurano che le operazioni procedano nel massimo rispetto della sicurezza e dell’affidabilità. La missione di domani non è solo un importante passo avanti per il programma Copernicus, ma anche un simbolo della capacità dell’Europa di affrontare e superare le difficoltà tecnologiche e operative.

