Convegno Francesco Brioschi: i dettagli sulla seconda giornata a Roma

MeteoWeb

Giovedì 12 dicembre presso la Biblioteca accademica dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL (Scuderie Vecchie di Villa Torlonia, Via Lazzaro Spallanzani 1/A) si terrà la seconda giornata del Convegno “Francesco Brioschi, matematico, uomo politico e organizzatore di cultura”. In occasione del bicentenario della nascita, organizzato in collaborazione con l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere che ospiterà la prima giornata, martedì 10 dicembre a Milano. Francesco Brioschi è stato un grande matematico della generazione risorgimentale. Cresciuto alla scuola di Antonio Bordoni, si laureò nel 1845 a Pavia dove svolse la sua attività di insegnamento fino al 1863, quando assunse la direzione dell’Istituto Tecnico Superiore di Milano da lui fondato. Brioschi fu una delle figure dominanti nel panorama matematico italiano nella seconda metà dell’Ottocento. Un calcolatore, come egli amava dire di sé stesso, e come testimoniano in particolare i molti lavori affidati agli Annali di matematica pura e applicata, nati su sua iniziativa nel 1858.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.