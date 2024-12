Corea del Nord, avviata la costruzione di una mega fregata con sistema di lancio missilistico

MeteoWeb

La Corea del Nord ha avviato la costruzione di una mega fregata da quattromila tonnellate di stanza equipaggiata con un sistema di lancio verticale dei missili. Lo rivela l’intelligence sudcoreana, all’indomani della visita nel cantiere navale di Nampho, sulla costa ovest del Paese, del leader nordcoreano Kim Jong un. Le stesse fonti sostengono che ci potrebbero volere diversi anni per completare la costruzione della fregata – che sarebbe la più grande in dotazione alla Marina nordcoreana, che al momento dispone di una fregata da 1.500 tonnellate – e oltre dieci anni perché sia pronta per essere dispiegata. Sulla base delle dimensioni, si ritiene che possa essere equipaggiata con un missile nave-terra.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.