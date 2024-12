Il corso per studenti e collaboratori UNIMONT: “confronto essenziale per il futuro della montagna”

MeteoWeb

Studenti e collaboratori UNIMONT, insieme a studiosi e professionisti da tutta Italia, nel corso delle scorse settimane, hanno potuto approfondire vari temi legati a economia, sostenibilità e imprenditorialità nel contesto del corso “Pensiero e approccio strategico” promosso dalla Vitale Academy del gruppo Vitale & Zane and Co. S.rl. Si è concluso il corso della Vitale Academy, un ciclo formativo che ha coinvolto studenti e collaboratori di UNIMONT, polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano, nelle scorse settimane. Il corso, incentrato sull’imprenditorialità, la sostenibilità e la gestione strategica, ha rappresentato un’occasione unica per approfondire tematiche fondamentali per il futuro della montagna e delle sue economie.

“La partecipazione a questo corso è stata un’opportunità preziosa per i nostri studenti e collaboratori. Confrontarsi con esperti del mondo imprenditoriale ha permesso loro di riflettere sull’importanza di un approccio strategico, essenziale per affrontare le sfide di un contesto complesso come quello montano”, ha dichiarato la Prof.ssa Anna Giorgi, responsabile del polo UNIMONT. “Questo tipo di formazione non solo amplia le prospettive professionali, ma stimola anche la creatività, favorendo lo sviluppo di idee innovative applicabili nel contesto reale”.

Le altre dichiarazioni

Fabio Ducoli, studente UNIMONT, ha sottolineato il valore pratico del corso: “fare impresa è una necessità per l’economia e la società. La sostenibilità è una sfida quotidiana, e grazie a questo corso ho capito come applicare le materie che studiamo per creare imprese innovative. È stata un’occasione di crescita e di confronto con il mercato del lavoro”.

Alice Cappello, studentessa UNIMONT, ha definito il percorso “un’esperienza molto formativa”, evidenziando come il corso abbia permesso di “approfondire tematiche spesso sottovalutate nella formazione, ma essenziali per la cultura imprenditoriale”.

Anche Mara Zampatti, collaboratore UNIMONT, ha elogiato il corso: “è stata un’opportunità straordinaria per toccare argomenti trasversali come economia, finanza e sostenibilità, temi centrali per chi opera in contesti montani. Abbiamo acquisito strumenti per gestire le attività territoriali con resilienza e profitto, alimentando quella tenacia fondamentale per il nostro lavoro”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.