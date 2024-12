Cos’è quell’oggetto luminoso ad Est dopo il tramonto? Non è una stella, è “il Re dei pianeti”

MeteoWeb

Nei primi giorni di dicembre, gli appassionati di astronomia hanno una ragione in più per sfidare il freddo: quella che sembra essere una stella molto luminosa è in realtà il “Re dei pianeti“, il gigante gassoso Giove, protagonista del cielo notturno. L’opposizione, che si verifica il 7 dicembre 2024, rappresenta il momento ideale per osservarlo nella sua massima luminosità e vicinanza alla Terra.

Che cos’è l’opposizione?

L’opposizione è un evento astronomico che si verifica quando un pianeta esterno, come Giove, si trova esattamente opposto al Sole rispetto alla Terra. Questo allineamento speciale fa sì che il pianeta sia visibile per tutta la notte: sorge a Est al tramonto, raggiunge il punto più alto nel cielo a mezzanotte e tramonta a Ovest all’alba. Inoltre, durante l’opposizione, il pianeta è anche molto vicino alla Terra, il che lo rende più luminoso e grande nel cielo notturno.

Quest’anno, Giove raggiungerà la minima distanza dalla Terra il 6 dicembre, a circa 611 milioni di km. Anche se questo evento precede di un giorno l’opposizione vera e propria, l’effetto visivo per gli osservatori terrestri rimane impressionante.

Giove, il “Re dei Pianeti”, domina il cielo invernale

Osservando il cielo in queste notti, è impossibile non notare Giove, che splende con una magnitudine di -2,8, risultando quasi 4 volte più luminoso della stella Sirio, la più brillante del cielo notturno. Solo il Sole, la Luna e Venere riescono a superarlo in intensità luminosa. Per individuare Giove, basta guardare nella costellazione del Toro, tra le sue “corna”, dove il pianeta gigante regna incontrastato.

L’opposizione di quest’anno cade poco prima del Solstizio d’Inverno del 21 dicembre, garantendo ai residenti dell’emisfero settentrionale una visione prolungata e favorevole. Il pianeta si troverà infatti in una posizione alta nel cielo, il che lo rende più facile da osservare anche a occhio nudo, senza particolari interferenze atmosferiche.

Un’occasione da non perdere

Se siete appassionati di astronomia, o semplicemente curiosi di osservare un evento straordinario, questo weekend è in programma un evento imperdibile. Munitevi di abbigliamento caldo, binocoli o telescopi, e preparatevi a osservare il “Re dei pianeti” nel cielo notturno. Giove tornerà a brillare così intensamente solo tra molti anni: la prossima opposizione-perielio, quando il pianeta sarà al massimo della sua luminosità e vicinanza alla Terra, si verificherà nel 2034.

Curiosità celesti

Giove non solo è il pianeta più grande del Sistema Solare, ma con i suoi satelliti naturali come Io, Europa, Ganimede e Callisto, offre uno spettacolo affascinante anche attraverso piccoli telescopi. Questi corpi celesti, scoperti da Galileo Galilei nel 1610, sono facilmente visibili e aggiungono un tocco di meraviglia all’osservazione del gigante gassoso.

