Criptovalute, la proposta dell’ex ministro delle Finanze tedesco

L’ex ministro delle Finanze tedesco e leader del partito liberale Fdp, Christian Lindner, ha messo sul tavolo la possibilità che le banche centrali del Vecchio Continente, come la Bundesbank e la Banca Centrale Europea (Bce), incorporino criptovalute come bitcoin nelle loro riserve, insieme all’oro e alle valute estere. Nelle dichiarazioni rilasciate all’agenzia Dpa, il politico liberale, il cui licenziamento il 6 novembre ha causato l’uscita del Fdp dalla coalizione di governo e ha accelerato la fine della legislatura, accelerando il processo delle elezioni anticipate, ora previste per il 23 febbraio, sottolinea l’importanza dell’Europa non dipende dagli Stati Uniti in questo ambito, soprattutto dopo il cambiamento di posizione di Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti, su questo tema.

“La nuova amministrazione Trump sta perseguendo una politica estremamente progressista per quanto riguarda i cripto-asset come il bitcoin”, ha detto Lindner, che fa eco alla possibilità che, sotto la presidenza di Donald Trump, la Federal Reserve americana incorpori le sue riserve di cripto-asset insieme alle valute estere e all’oro.



In questo senso, pur sottolineando che la Bce e la Bundesbank sono indipendenti nelle loro decisioni, a suo parere “la Germania e l’Europa non devono essere lasciate nuovamente indietro”. Pertanto, il politico liberale ritiene che a Francoforte, sede della Banca centrale della zona euro e anche della Bundesbank, si dovrebbe esaminare se i criptoasset “non dovrebbero far parte anche delle riserve delle banche centrali”.

“Gli asset crittografici rappresentano ora una parte importante della crescita della ricchezza globale. Negli Stati Uniti, la banca centrale sta addirittura valutando la possibilità di includerli nelle sue riserve. Anche Francoforte dovrebbe verificarlo. La Germania e l’Europa non devono essere lasciate nuovamente indietro”, ha ribadito Lindner nel tuo profilo sul social network X.

