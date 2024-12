Crisi idrica Basilicata, ulteriori analisi sulle acque del Basento: i risultati

MeteoWeb

Le analisi condotte da molteplici enti confermano la potabilità delle acque del fiume Basento, utilizzate per contrastare gli effetti della crisi idrica nel Potentino, in Basilicata. ”Accogliamo con soddisfazione l’esito delle analisi condotte dai Carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del Comando provinciale di Potenza e del Nucleo antisofisticazioni e sanità, unitamente a personale dell’Asp, su delega della Procura della Repubblica e processate da un laboratorio terzo, la cui sede non si trova in Basilicata. Eravamo certi che le analisi confermassero la conformità delle acque e dunque la potabilità, in linea con quanto già certificato da Acquedotto lucano, Arpa Basilicata e Arpa Puglia’‘. Lo ha detto il Presidente della Regione Basilicata e Commissario all’emergenza idrica, Vito Bardi, dopo gli esiti delle ulteriori analisi fatte eseguire dalla Procura.

”Siamo altrettanto certi che questi risultati tranquillizzeranno ulteriormente la popolazione e metteranno a tacere gli allarmismi strumentali – ha detto Bardi – di cui si è macchiato in questi giorni chi ha provato a speculare sull’emergenza e sulla salute dei lucani. Per quanto mi riguarda, come Commissario all’emergenza idrica, continuerò a lavorare e vigilare affinché tutto sia sotto controllo e non si verifichino più criticità, le cui responsabilità certamente vanno ricercate. Noi, e ringrazio quanti hanno collaborato senza risparmiarsi, siamo quelli che hanno scongiurato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua, hanno evitato l’arrivo delle autocisterne, e hanno lavorato e lavorano per mettere la parola fine all’emergenza”.

