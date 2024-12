Crisi idrica in Basilicata, Natale senza restrizioni nel Potentino

MeteoWeb

In occasione delle festività del Natale, in Basilicata sarà garantita l’erogazione di acqua nei 29 comuni serviti dallo schema Basento-Bradano dalle 7 di martedì 24 dicembre alle 23 di mercoledì 25 dicembre. È quanto fa sapere il Commissario per l’emergenza idrica in Basilicata, Vito Bardi. In 29 Comuni lucani, da tre mesi, è in atto una crisi idrica riguardante lo schema Basento-Camastra, con drastiche riduzioni quotidiane dall’erogazione idrica. “In questi giorni – spiega Bardi – ho disposto che Acquedotto lucano effettuasse operazioni di accumulo nei serbatoi del potabilizzatore di Masseria Romaniello per poter evitare interruzioni idriche nei giorni di festa. Comprendo i sacrifici delle famiglie – aggiunge il Commissario – e confermo che stiamo lavorando giorno dopo giorno per poter porre fine a questo disagio nel più breve tempo possibile”.

“L’erogazione continua di acqua alla Vigilia fino alle 23 del giorno di Natale – conclude Bardi – mi auguro possa rendere più serena la festa anche per le attività commerciali, tra ristoranti, alberghi, B&B e bar, che avranno così modo di programmare le loro giornate di intenso lavoro e accogliere i clienti senza dover fare i conti con limitazioni idriche”.

