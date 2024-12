Crollo della palazzina all’Aia, almeno 20 morti

MeteoWeb

Almeno 20 persone sono morte a causa del crollo, avvenuto in piena notte, di una palazzina residenziale di 3 piani nella capitale dell’Olanda, l’Aia, seguita ad un’esplosione e a un incendio. I soccorritori hanno riportato 20 vittime in un appartamento, secondo il principale quotidiano olandese, Telegraaf, che cita i servizi di emergenza. Almeno 4 le persone portate in ospedale. Il bilancio è ancora provvisorio.

