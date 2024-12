Cuba di nuovo al buio: nuovo blackout, collassato il sistema elettrico

MeteoWeb

La scorsa notte Cuba è rimasta completamente al buio a causa del collasso del sistema elettrico nazionale, provocato da un incidente alla Centrale termoelettrica Antonio Guiteras, la principale del Paese. La compagnia statale Unión Eléctrica ha avviato il ripristino del servizio, ma non ha fornito dettagli sui tempi di recupero. La centrale, già fuori uso per 6 giorni lo scorso ottobre, è stata danneggiata ulteriormente da uragani e terremoti, aggravando una situazione di blackout frequenti e disagi per la popolazione. La crisi energetica, dovuta a centrali termoelettriche obsolete e maltenute, ha portato a razionamenti severi, con la popolazione costretta a fare i conti con interruzioni fino a 20 ore al giorno.

Prima del guasto, la Unión Eléctrica riusciva a generare solo 1.818 megawatt, a fronte di un fabbisogno di 3.250 megawatt. Le centrali in servizio, vecchie di oltre 40 anni, sono insufficienti e necessitano di una costante fornitura di gasolio, difficile da reperire a causa della crisi economica. Il risultato è un continuo peggioramento della situazione, con la popolazione che sopporta disagi sempre più gravi.

