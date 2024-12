La danza celeste di Luna e Venere, l’incontro visto dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

Ieri, 4 dicembre, un evento astronomico ha catturato l’attenzione dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La giovane Luna e Venere, il pianeta più caldo del Sistema Solare, si sono avvicinati in uno spettacolare incontro celeste. Nel cielo, gli osservatori dalla ISS hanno potuto ammirare contemporaneamente i 2 corpi celesti, la Luna crescente e il luminoso Venere. Lo spettacolo unico è stato immortalato in una fotografia per l’agenzia russa TASS.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.