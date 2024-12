La Dark Energy Camera spia i dintorni della vorticosa Galassia Girandola del Sud

MeteoWeb

A 12 milioni di anni luce di distanza si trova il capolavoro galattico Messier 83, noto anche come Galassia Girandola del Sud. I suoi vorticosi bracci a spirale mostrano un alto tasso di formazione stellare e hanno ospitato 6 supernovae osservate. Questa immagine è stata catturata con la Dark Energy Camera realizzata dal Dipartimento dell’Energia, montata sul telescopio da 4 metri Víctor M. Blanco della National Science Foundation statunitense presso l’Osservatorio interamericano di Cerro Tololo in Cile, un programma di NSF NOIRLab. Messier 83 è una delle galassie a spirale più importanti nel cielo notturno. Prende il nome dalla sua somiglianza con la Galassia Girandola e si estende per circa 50.000 anni luce, il che la rende molto più piccola della Via Lattea, sebbene abbia un tasso di formazione stellare più elevato, come testimoniato dalle sorprendenti esplosioni di rosa lungo i suoi bracci a spirale. Questa intensa attività di esplosioni stellari deriva probabilmente da una passata fusione con un’altra galassia.

La storia della scoperta di Messier 83

Tra il 1750 e il 1754, l’astronomo francese Nicolas-Louis de Lacaille stava studiando il cielo notturno con l’obiettivo di determinare le distanze dai pianeti. Durante questo periodo, osservò e catalogò 10.000 stelle e identificò 42 oggetti nebulosi, tra cui Messier 83, che scoprì nel 1752 durante la sua spedizione al Capo di Buona Speranza.

Nel 1781, Charles Messier la aggiunse al suo famoso catalogo, descrivendola come una “nebulosa senza stelle“, il che riflette la conoscenza limitata delle galassie a quel tempo. Fu solo nel XX secolo, attraverso il lavoro di Edwin Hubble, che gli astronomi realizzarono che oggetti come Messier 83 sono in realtà altre galassie molto al di fuori della Via Lattea.

L’immagine della Dark Energy Camera

Questa immagine mostra i bracci a spirale ben definiti di Messier 83, pieni di nubi rosa di gas idrogeno dove si stanno formando nuove stelle. Sparsi tra queste regioni rosa ci sono ammassi blu brillante di stelle calde e giovani la cui radiazione ultravioletta ha spazzato via il gas circostante. Nel nucleo della galassia, un rigonfiamento centrale giallo è composto da stelle più vecchie e una barra debole collega i bracci a spirale attraverso il centro, incanalando il gas dalle regioni esterne verso il nucleo. L’elevata sensibilità della DECam cattura l’alone esteso di Messier 83 e una miriade di galassie più distanti sullo sfondo.

Sei supernovae

Proprio come è piena di innumerevoli stelle appena formate, la galassia Messier 83 ospita anche molte stelle morenti. Nel secolo scorso, gli astronomi hanno assistito a un totale di 6 esplosioni stellari, chiamate supernovae, in Messier 83, un numero eguagliato solo da altre due galassie. E mentre abbiamo rilevato solo queste sei morti stellari, si stima che la galassia sia piena di centinaia di migliaia di “fantasmi” di stelle morte, chiamate resti di supernova.

Una misteriosa caratteristica

Nel 2006, una misteriosa caratteristica di Messier 83 è stata scoperta dall’astronomo del NSF NOIRLab Ruben Diaz e da un team internazionale di astronomi utilizzando il telescopio Gemini South, parte dell’International Gemini Observatory, finanziato in parte dalla NSF e gestito da NSF NOIRLab. Nel cuore di questa galassia, hanno scoperto una concentrazione di massa mai vista prima, simile a un secondo nucleo, probabilmente il residuo di un’altra galassia che viene consumata da Messier 83 in una collisione in corso, forse la stessa collisione responsabile dell’attività di starburst. Si prevede che i due nuclei, che probabilmente contengono buchi neri, si fonderanno per formare un singolo nucleo in altri 60 milioni di anni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.