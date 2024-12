“Diagnosi e cura del tumore al seno metastatico”, l’evento a Roma

MeteoWeb

In Italia il tumore al seno è la patologia tumorale più diagnosticata tra le donne, e rappresenta una priorità di sanità pubblica su cui la politica deve continuare ad essere in prima linea. 834.000 donne in Italia nel 2023 erano affette da carcinoma mammario e circa 55.900 ogni anno ricevono la diagnosi di tumore al seno. Il 5-10% dei carcinomi mammari di nuova diagnosi è metastatico o in stadio avanzato. Questi saranno i dati su cui si concentreranno Istituzioni, pazienti e clinici in un confronto per comprendere come migliorare l’aspettativa e la qualità di vita delle pazienti, specie quelle positive a fattori ormonali.

Se ne parlerà il 5 dicembre con l’On. Ilenia Malavasi (PD), l’On. Simona Loizzo (Lega), la Sen. Elena Murelli (Lega), l’On. Luciano ciocchetti (FdI) e l’On. Elena Bonetti (AZ), insieme con la Dottoressa Adriana Bonifacino (Presidente Fondazione IncontraDonna), la Dottoressa Anna Maria Mancuso (Presidente Salute Donna) e il Professor a.r. Paolo Marchetti (Direttore Scientifico dell’IDI-IRCCS e Ordinario di Oncologia all’Università La Sapienza di Roma) con uno sguardo alla legge di bilancio 2025 e alle proposte sui test di biopsia liquida utili per individuare le mutazioni geniche di ESR1 per individuare le pazienti candidabili per le nuove terapie che sono già disponibili a livello italiano ed europeo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.