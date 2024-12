Il dibattito sulla geoingegneria si intensifica, tra opportunità e rischi

MeteoWeb

Con il riscaldamento globale che è destinato a superare il limite di 1,5°C, la geoingegneria, ovvero l’idea di intervenire direttamente sull’atmosfera e sugli oceani per mitigare i cambiamenti climatici, sta suscitando un interesse crescente. Sebbene queste soluzioni possano sembrare allettanti, i progetti di geoingegneria previsti per il prossimo anno e negli anni a venire sono al centro di un acceso dibattito scientifico ed etico.

Gli esperimenti di geoingegneria

Alcuni degli esperimenti più controversi riguardano la modificazione delle nuvole per aumentare la riflessione della luce solare, un processo noto come solar radiation management (SRM). L’obiettivo è ridurre la quantità di energia solare che raggiunge la Terra, abbassando così le temperature globali. Un altro progetto in fase di studio prevede l’alcalinizzazione degli oceani, un metodo per rimuovere l’anidride carbonica dall’atmosfera attraverso modifiche alla chimica marina, con l’intento di ridurre la concentrazione di gas serra.

Le critiche

Tuttavia, questi approcci non sono privi di critiche. Gli oppositori della geoingegneria ritengono che questi esperimenti possano distogliere l’attenzione dalle azioni più urgenti, come la riduzione delle emissioni di gas serra e l’adozione di politiche climatiche più efficaci. Inoltre, la modifica dell’atmosfera o degli oceani potrebbe avere conseguenze imprevedibili sugli ecosistemi, con rischi potenzialmente devastanti per la biodiversità.

Nonostante le preoccupazioni, alcuni ricercatori sostengono che la geoingegneria potrebbe essere necessaria in futuro, specialmente se i cambiamenti climatici non saranno contenuti attraverso misure più convenzionali. Tuttavia, efficacia e sicurezza sono ancora ampiamente sconosciute, e l’intensificazione degli esperimenti accenderà ulteriormente il dibattito globale sulla geoingegneria, sollevando questioni morali, politiche e scientifiche su come affrontare il riscaldamento globale.

