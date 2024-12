Dieci milioni di alberi piantati negli USA colpiti dagli uragani

MeteoWeb

Negli Stati Uniti, saranno piantati dieci milioni di alberi per sostituire quelli distrutti dagli uragani. L’iniziativa, lanciata dalla no profit Arbor Day Foundation, si svolgerà nei prossimi quattro anni nei sei Stati più colpiti. Il programma sarà attuato in Tennessee, Virginia, North e South Carolina, Georgia e Florida, con l’assistenza dei governi statali e locali, sponsor aziendali e gruppi comunitari e singoli volontari. La stagione 2024 degli uragani è stata tra le più devastanti di sempre, con 375 persone uccise, il numero più altro sin dall’uragano Katrina, nel 2005, e oltre 500 miliardi di danni. Secondo la no profit, è impossibile calcolare esattamente quanti alberi siano andati perduti.

