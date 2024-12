Un Digital Twin per combattere isole di calore ed alluvioni: e-GEOS guida progetto europeo

MeteoWeb

e-GEOS (Telespazio 80% e ASI 20%) è Prime Contractor del consorzio incaricato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) di sviluppare un gemello digitale (digital twin) per la simulazione di scenari relativi a isole di calore e allagamenti nelle aree urbane. Il progetto, denominato “SURE” (Smart Urban Resilience Enhancement), ha preso il via lo scorso 6 novembre.

Il progetto sarà sviluppato da un consorzio guidato da e-GEOS e composto da Politecnico di Milano (POLIMI), Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) e Stefano BOERI Architetti, con il servizio esterno di Czech Academy of Sciences, Institute of Computer Science – Department of Complex Systems.

I gemelli digitali sono riproduzioni virtuali della Terra, dei suoi ambienti e delle dinamiche dei territori, che permettono di monitorare lo stato di salute del Pianeta. Tramite scenari di simulazione basati su dati satellitari, possono fornire informazioni a supporto della risposta emergenziale agli eventi climatici estremi.

Il progetto SURE ha lo scopo di integrare dati multipiattaforma da telerilevamento vicino e remoto (Remote and Close Range Sensing) con informazioni in-situ per lo sviluppo di due soluzioni di Digital Twin in ambiente urbano, focalizzati rispettivamente su isole di calore ed eventi alluvionali nelle aree urbane. I Digital Twin Urbani saranno un potente strumento per comprendere, simulare e intraprendere processi decisionali basati sui dati, con lo scopo ultimo di studiare soluzioni per la mitigazione degli impatti del cambiamento climatico nelle aree urbane.

Il fenomeno delle ondate di Calore Urbano (EHE – Extreme Heat Events) si riferisce all’aumento localizzato della temperatura nelle aree urbane rispetto alle aree rurali circostanti. Il Digital Twin Urbano permetterà di comprendere meglio i fattori che contribuiscono alle variazioni di temperatura, identificare le aree vulnerabili e sviluppare interventi per mitigare lo stress termico.

Gli eventi alluvionali nelle aree urbane (UF – Urban Floods) possono causare danni significativi alle infrastrutture, interrompere le reti di trasporto e rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica. Grazie all’uso di un gemello digitale adattato alla comprensione di questi eventi, il progetto SURE permetterà di simulare diversi scenari di precipitazioni, valutare i livelli di rischio di inondazione ed elaborare strategie per migliorare la resilienza e le capacità di risposta.

“Siamo entusiasti di guidare il nuovo progetto “SURE” dell’Agenzia Spaziale Europea. Grazie al know-how moderno e a risorse altamente specializzate, il consorzio svilupperà dei gemelli digitali in grado di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. Con questo incarico, e-GEOS si conferma leader nello sviluppo di soluzioni di Osservazione della Terra per la resilienza al cambiamento climatico. Buon lavoro a tutto il consorzio!” – ha dichiarato Milena Lerario, Amministratore Delegato di e-GEOS.

Il Digital Twin Urban sarà integrabile nella DestinE Core Service Platform (DESP) di Destination Earth, l’iniziativa della Commissione Europea per sviluppare un modello digitale altamente accurato della Terra su scala globale.

