Disperse per nevischio e scarsa visibilità, salvate 2 scialpiniste

Due scialpiniste sono state salvate dal Soccorso alpino valdostano sabato sera nella zona del bivacco Regondi, sopra Ollomont. Rimaste bloccate per terreno impervio, scarsa visibilità e nevischio, hanno lanciato l’allarme alle 21:30. Una squadra di sei tecnici è partita via terra, mentre un elicottero è intervenuto alle 23 grazie a una schiarita. Le scialpiniste sono state recuperate in sicurezza e risultano in buone condizioni di salute, senza necessità di assistenza sanitaria.

