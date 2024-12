Dispersi sul Gran Sasso, Perilli (Soccorso Alpino): “domani riprendiamo le ricerche”

MeteoWeb

“Il nostro lavoro è quello di andare a cercare le persone e portarle a casa vive. Domani riprendiamo le ricerche. Le condizioni meteo dovrebbero essere buone e dovremmo risolvere… Avremo le ricerche con gli elicotteri e in quota ci saranno almeno venti soccorritori“. Così all’Adnkronos il Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, Daniele Perilli, riguardo ai due alpinisti romagnoli, Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, di 48 anni, di Santarcangelo di Romagna (Rimini), dispersi dal pomeriggio del 22 dicembre sul Gran Sasso, a 2.700 metri.

“Non me la sento di dire altro – aggiunge – In questi momenti non si può azzardare nulla” e poi aggiunge che in questi giorni, nella zona dove sono concentrate le attenzioni, “ci sono state raffiche di vento a 140 chilometri orari e pesanti e abbondanti accumuli di neve, mentre le cime sono pulite”.

