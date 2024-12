Dodici persone trovate morte in una stazione sciistica: cosa è successo

MeteoWeb

Dodici persone, tra cui 11 stranieri e un cittadino georgiano, sono state trovate morte nella stazione sciistica di Gudauri in Georgia. Le vittime sono state scoperte in una zona notte sopra un ristorante nella famosa località e tutte lavoravano nell’edificio in cui sono stati trovati i loro corpi, si legge in una dichiarazione della Polizia. Gudauri è il resort più alto e grande del Paese ed è una popolare destinazione turistica per sciatori e snowboarder. Si trova nelle montagne del Caucaso nella regione di Mtskheta-Mtianeti a circa 2.200 metri sul livello del mare e circa 120km a nord della capitale della Georgia, Tbilisi. Secondo le autorità, le 12 persone sono tragicamente morte per avvelenamento da monossido di carbonio.

I test preliminari non suggeriscono segni di violenza, indicando che si è trattato di un incidente accidentale, secondo la Polizia. Si ritiene che l’avvelenamento sia stato causato da un generatore a gasolio attivato dopo un’interruzione di corrente avvenuta venerdì 13 dicembre.

L’avvelenamento da monossido di carbonio

Il monossido di carbonio è un gas inodore, incolore e insapore prodotto dalla combustione di qualsiasi combustibile. Questo killer silenzioso può fuoriuscire da caldaie difettose o da riscaldatori a combustibile, oppure può essere intrappolato all’interno da un camino o una canna fumaria bloccati.

I sintomi iniziali dell’avvelenamento da monossido di carbonio sono simili a malattie simil-influenzali, tra cui vertigini, stanchezza, mal di testa e nausea. Con l’aumento dei livelli di monossido di carbonio, possono verificarsi disorientamento, perdita di coscienza e persino la morte.

I consigli

Per proteggersi, gli esperti consigliano di installare un rilevatore di monossido di carbonio su ogni piano della casa. Assicurarsi che gli elettrodomestici a combustione siano in buone condizioni di funzionamento e utilizzati correttamente. Far ispezionare ogni anno gli impianti di riscaldamento domestico, compresi camini e canne fumarie, per assicurarsi che funzionino correttamente e non ci siano perdite. Gli ispettori dovrebbero controllare tutti gli apparecchi di riscaldamento e i loro componenti elettrici e meccanici, i controlli del termostato e i dispositivi di sicurezza automatici.

