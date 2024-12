Da domani la porta USB-C sarà standard per la ricarica

MeteoWeb

A partire da domani, 28 dicembre, nell’Unione Europea, la porta USB-C diventerà lo standard universale per i caricabatterie di dispositivi elettronici come smartphone, tablet, fotocamere e console portatili. Dal 2026, il requisito sarà esteso anche ai laptop. La normativa, approvata nel 2022, mira a ridurre i rifiuti elettronici e promuovere scelte sostenibili, permettendo l’uso di un unico caricabatterie per dispositivi fino a 100 Watt.

Tutti i dispositivi con ricarica rapida garantiranno velocità uniformi e saranno dotati di etichette che informeranno i consumatori sulla compatibilità dei caricabatterie. Gli utenti potranno decidere se acquistare nuovi caricabatterie con i dispositivi, incentivando il riutilizzo di quelli già in possesso. La Commissione Europea stima un risparmio annuale di 250 milioni di euro per gli utenti e una significativa riduzione dei rifiuti elettronici, che attualmente ammontano a 11.000 tonnellate all’anno solo nell’UE.

L’introduzione di questo standard segna anche la fine della porta “Lightning” di Apple in Europa: gli iPhone 15 e i MacBook adottano ormai la USB-C.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.